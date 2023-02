Angry Birds original llega a su fin

Angry Birds fue lanzado en el año 2009 por la compañía finlandesa Rovio Entertainment. El juego se convirtió muy rápido en un éxito popular y en uno de los juegos para teléfonos móviles más descargados a nivel mundial.

El fin del juego era simple: controlar a un grupo de pájaros enojados para lanzarlos con una resortera y derribar estructuras de madera y vidrio que protegen a los cerdos verdes que han robado los huevos de los pájaros. El jugador debe calcular la trayectoria del lanzamiento y la fuerza necesaria para poder destruir los obstáculos y llegar a los cerdos.

Cada pájaro tiene una habilidad especial, por ejemplo, algunos pueden explotar, otros pueden dividirse en múltiples pájaros más pequeños y otros tienen la habilidad de acelerar en el aire, indica Unocero.

La música, los colores vibrantes y los personajes, hacían agradable el juego.

Angry Birds tuvo tal fuerza a nivel mediático que fue adaptado en series de televisión, películas, y hasta tuvo su propia línea de juguetes.

El fin de Angry Birds

“Hemos revisado el caso de negocio de Rovio Classics: Angry Birds, y debido al impacto del juego en nuestra cartera de juegos más amplia, hemos decidido que Rovio Classics: Angry Birds será retirado de la lista de Google Play Store el jueves 23 de febrero”, dijo la compañía.

Rovio dejó claro que esta acción no afectará a aquellos usuarios que ya tienen la app instalada, no obstante, si un usuario desinstala el juego o cambia de celular, no podrá volver a instalarlo porque fue retirado de la Google Play Store.