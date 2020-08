Amazon lanza Fire OS 7

Amazon ha implementado una actualización de software para su tabletas Amazon Fire tanto antiguas como modelos actuales, decimos antiguas a los modelos lanzados en 2017. Se ha liberado Fire OS 7 para las Fire HD 8, Fire HD 7 y Fire HD.

El firmware se basa en Android Pie, por lo que trae consigo muchas novedades importantes para este trío de dispositivos. En primer lugar, la actualización debería proporcionar un gran impulso para las tablets, sobre todo las que se lanzaron hace tres años, indica Pasión Móvil.

Por supuesto, hay algunas mejoras en la interfaz, así como también se han corregido algunos detalles sobre el rendimiento. De hecho, se añade el soporte para videos Picture-in-picture, controles de permisos de aplicaciones mejorados, un mayor rendimiento en la batería, así como otras características.

Amazon afirma que está liberando Fire OS 7 para los tres modelos Fire, pero todavía no hay reportes de que efectivamente estén llegando a los usuarios. En todo caso, si tienes alguno de estos dispositivos y ya has recibido la actualización no dudes en compartir tus impresiones.

Tomada de Pasión Móvil.