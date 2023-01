Accidentalmente se crea el primer cuasicristal natural en la Tierra

Un grupo de investigadores de la Università di Firenze, la Universidad del Sur de Florida junto con el Instituto de Tecnología de California y la Universidad de Princeton encontraron una "incidencia" ya que detectaron que se había formado un cuasicristal durante una descarga eléctrica accidental.

Hace algunos años, especificamente en el año del 2021 cuando los científicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL), fundado durante la Segunda Guerra Mundial, descubrieron un nuevo cuasicristal creado por la primera explosión nuclear en Nuevo México el 16 de julio de 1945.

Actualmente el nuevo cuasicristal que se habría creado de forma natural en una duna de arena en el Parque Nacional SandHills en el estado estadounidense de Nebraska sería todo unhecho histórico, ya que los cuasicristales totalmente naturales encontrados hasta la fecha eran extraterrestres encontrados en meteoritos.

La diferencias de los cristales tradicionales

Una de las principales diferencias de los cristales tradicionales, los cuasicristales tienen patrones que no parecen encajar perfectamente y nunca se repiten.

Conforme a un estudio geológico, que publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los cientificos identificaron que este mineral específico incrustado en una duna de arena de Nebraska dentro de una pieza tubular de fulgurita, tenía una simetría de 12 pliegues o dodecagonal, que era bastante rara en los cuasicristales. Al parecer, el cuasicristal se formó tras la caída de un rayo debido a la sobretensión eléctrica.

La descarga produjo temperaturas extremas (>1710 °C) que llevaron a la formación de una fulgurita, un tubo de arena fundida, junto con rastros de metal conductor derretido de la línea eléctrica", describió el equipo en el comunicado.

Este cuasicristal está formado por manganeso, silicio, cromo, aluminio y níquel. Y contenía fragmentos de vidrio de dióxido de silicio, lo que indica que las temperaturas dentro de la duna durante la descarga habrían alcanzado al menos los 1.710 grados centígrados.

