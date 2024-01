Cómo se vería Elizabeth Liones Seven Deadly Sins en la vida real según la IA de Midjourney

Elizabeth Liones es uno de los personajes principales del anime y manga The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai). Se trata de la tercera princesa adoptiva del Reino de Liones, la 107ª reencarnación de la Diosa Elizabeth y la amante de Meliodas, el capitán de los Siete Pecados Capitales.

Su aspecto se caracteriza por su largo cabello plateado, sus ojos azules (que cambian a naranjas cuando despierta su poder como diosa) y su vestimenta de camarera.

¿Cómo se vería Elizabeth Liones si fuera una persona real?

Esta es la pregunta que se han hecho muchos fans de la serie, y que ahora tiene una posible respuesta gracias a la inteligencia artificial de Midjourney, un servicio que permite generar imágenes a partir de descripciones textuales.

Para crear una imagen de Elizabeth Liones en la vida real, hemos usado el siguiente texto como prompt:

Una mujer joven de aspecto frágil y curvilíneo, con el cabello largo y rubio y los ojos azules. Lleva un lazo morado en el cuello, una blusa corta de color rosa, una falda negra, una media larga en la pierna izquierda y zapatos de distinto color, uno negro y otro blanco.

Y este es el resultado que nos ha devuelto la IA de Midjourney:

Así se vería Elizabeth Liones de The Seven Deadly Sins en la vida real según la IA de Midjourney

Como se puede apreciar, la imagen es bastante fiel al personaje original, aunque con algunos rasgos más realistas y menos caricaturescos. La expresión de la cara es dulce y serena, acorde con la personalidad de Elizabeth.

Elizabeth Liones es un personaje muy querido por los fans de The Seven Deadly Sins. Su papel es el de buscar y reunir a los Siete Pecados Capitales, un grupo de caballeros legendarios que fueron acusados falsamente de traicionar al reino. Elizabeth descubre que es la reencarnación de la Diosa Elizabeth, la amante de Meliodas hace 3.000 años, y que ambos están bajo una maldición que les impide estar juntos.

The Seven Deadly Sins es una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, que se publicó entre 2012 y 2020 en la revista Weekly Shōnen Magazine. El manga tiene una adaptación al anime producida por el estudio A-1 Pictures, que se estrenó en 2014 y cuenta con cinco temporadas y una película.

Su trama combina acción, aventura, fantasía, romance y humor, con una ambientación inspirada en la leyenda artúrica y los siete pecados capitales. Sus personajes son carismáticos y tienen habilidades y personalidades únicas, lo que hace que los espectadores se identifiquen y se emocionen con ellos.

Si eres fan de The Seven Deadly Sins y de Elizabeth Liones, te invitamos a probar la inteligencia artificial de Midjourney y a crear tus propias imágenes de cómo se verían los personajes en la vida real.