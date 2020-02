"Yo no estoy aquí para juzgar", dice CPA sobre hechos registrados en marcha feminista

HERMOSILLO, Sonora.- La gobernadora Claudia Pavlovich confirmó que se sumará al paro nacional el próximo 9 de marzo, 'Un día sin mujeres', y reiteró que el personal feminino de su administración tiene su apoyo.

La mandataria estatal recalcó que no habrá ninguna sanción a quienes decidan no acudir a laborar.

“ Más que no ir al trabajo creo que el tema es cómo es un día sin mujeres, cómo sería el mundo un día sin mujeres, no vernos interactuar, no es no solo no ir a trabajar, es no ir a la farmacia, no cuidar a niños todo el día, no ir a hacer el mandado.

“Qué sería sin nuestras compañeras de trabajo, qué sería un día sin nosotras las mujeres y por supuesto que me sumo u a todas las que quieran de forma voluntaria hacerlo pues me da muchísimo gusto”, manifestó.

En cuanto a la marcha del domingo pasado y a los hechos donde el grupo de manifestantes irrumpieron en el Poder Judicial y quemaron documentos y dañaron él inmuebles, la Gobernadora dijo que no juzgará o calificar los actos.

“Yo estoy aquí para ir a las causas y a la reflexión de todo esto que qué ha sido de violencia contra las mujeres. Yo no voy, de ninguna manera, a calificar, ni voy a dividir.

“Mi postura es decir cuál es la causa, cuáles son las causas que originan esto y es es la gran reflexión a las que les llamo hacer a todas”, señaló.

En cuanto a la lucha de las mujeres, la jefa del Poder Ejecutivo agregó que ha sido de muchos años y durante ese periodo la mayoría de ellas han vivido algún tipo de violencia.

“Yo como Gobernadora me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy y he vivido muchos actos de violencia de género, de violencia política; en la época que yo llegue no había nada de lo qué hay ahora”, afirmó.

La mandataria dijo que la lucha se tiene que continuar, por lo que está abierta al diálogo para construir cosas a favor de las mujeres.

“Con o sin alerta de género seguiré trabajando a favor de estas causas”, recalcó.