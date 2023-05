“Ya está insoportable”: Afecta calor ventas de tiangueros de Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- Tiangueros de Navojoa están sudando “la gota gorda” para sacar buenas ventas porque con el calor la gente no va a los negocios, manifestó María Jesús Otañez Hurtado.

La presidenta de la Unión de Comerciantes en Pequeño de los Tianguis y Similares de la Región del Mayo A.C indicó que las altas temperaturas provocaron una disminución del 30% en la afluencia de clientes y aunque es normal durante el verano este año el fenómeno inició temprano.

Todavía no llegamos a junio y el calor ya está insoportable, no hay ventas ahorita, la gente no quiere salir”, apuntó, “está para llorar la situación”.