Volaris revende pasajes de adultos mayores discapacitados de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Dos ancianos procedentes de Hermosillo, Sonora, con distintas discapacidades, quedaron varados en Huatulco, Oaxaca, después de que la aerolínea Volaris volviera a vender sus asientos.

Gabriela Arcoamarillo Lohr denunció la falta de empatía por parte del personal de la aerolínea, ya que no permitieron que los señores Hortencia Lohr Romero, de 65 años y con discapacidad visual, y José Ángel Arcoamarillo Parra, de 64 años y con discapacidad neuromotora, regresaran a su lugar de origen en compañía de su familia.



El vuelo está programado para salir a las 9:16 horas, del lunes 14 de agosto, de Puerto Escondido a Hermosillo, con escala en la Ciudad de México, pero al querer hacer check in, se percataron que estaba afectado.

Que no había vuelos antes en ningún aeropuerto alterno y que no podían hacer nada"



Se les explicó que los señores no sabían andar en aeropuertos y tenían miedo y ansiedad, pero les respondieron que si querían les cancelaban los vuelos y les regresaban el dinero.

Busqué en otras aerolíneas, y debido a que es de un día a otro los vuelos, me sale a 20 mil pesos y no contamos con esa cantidad de dinero"



Me dijeron que verían lo de hospedaje y alimento, pero no responden… y me dijeron que no tenían un tiempo estimado de respuesta".