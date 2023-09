Vive San Carlos un momento "mágico" en el mercado inmobiliario

GUAYMAS, Sonora.- Debido a la belleza natural que posee y a su localización, San Carlos Nuevo Guaymas atrae el interés de inversionistas y desarrolladores del sector inmobiliario.

Este año se prevé que el sector inmobiliario de Sonora cierre con una derrama económica de más de 80 mil millones de pesos, algo que nunca se había logrado y gran parte de ello se debe al impulso de San Carlos.

En este destino turístico aumentaron las solicitudes en un 35% este año con relación al anterior para crear condominios horizontales y en torre, aseguró Víctor Omar Partida Medina.

El director de Infraestructura Urbana y Obras Públicas, señaló que debido al apoyo que tiene el Municipio del Gobierno del Estado en materia de turismo, San Carlos ha logrado despegar en el sector inmobiliario con desarrollos de casas y condominios.

Destacó que desde que el polo turístico fue nombrado ‘pueblo mágico’, ha tenido un auge en la afluencia de visitantes cada fin de semana y de manera implícita un crecimiento en la construcción de propiedades.

En la actualidad, dijo, hay siete solicitudes en proceso de autorización, tres que ya están listas las licencia de urbanización, y hay una torre de condominios que está en proceso de realizar el trámite que tiene alrededor de 18 requisitos de forma consecuente.

La factibilidad de uso de suelo, la certificación en materia de impacto ambiental y la licencia de urbanización, mencionó, son los trámites más importantes, y este último es clave para que la CEA apruebe un proyecto al que le garantizará el servicio de agua.

Ante el crecimiento que presenta San Carlos y donde hay a la venta terrenos campestres, apuntó, el Municipio ha tomado medidas para lograr que el ordenamiento territorial vaya acorde al reglamento, legislación y programas del Municipio.

Para ponerle candados a los lotes campestres, reveló, trabaja con Sidur (Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) en la actualización del programa de fomento a la planeación urbana metropolitana y ordenamiento territorial.

Los desarrollos campestres sí nos traen problemas porque a final de cuentas la gente empieza a habitarlos pero es prácticamente imposible otorgarles servicios, puesto que las calles se podría decir que son propiedad de un particular y para que sean entregadas al Municipio deben estar urbanizadas, tener áreas de equipamiento y verdes, nosotros no estamos entregando permisos hasta que no se concrete esto”, subrayó.

La falta de servicios frenó el despegue inmobiliario que durante la pandemia y post pandemia registró Bahía Kino, con un alza en el valor de las propiedades, señaló José Alfonso Sierra Baranzini, organizador del primer Summit Inmobiliario en San Carlos.

El también presidente y fundador de Next Bienes Raíces apuntó que Bahía de Kino tuvo una gran demanda en el sector inmobiliario entre 2020 y 2022, pero se estancó por la falta de infraestructura turística y de servicios.

Kino no tiene la infraestructura que tiene Puerto Peñasco o San Carlos, y ahorita se está viendo un poco frenado porque no hay la infraestructura, vamos a decir que Kino es para ir a disfrutar en familia, pero encerrado en una casa, para disfrutar la playa pero no tiene restaurantes, marina, no hay actividades acuáticas”, subrayó.