Virus rebasa primer hospital en Sonora: Salud

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora, reveló anoche que el Estado ya tiene un primer hospital con sobrecupo por pacientes por Covid-19, por lo que hizo un llamado de alerta especial a las personas que no “creen” en la existencia del virus sólo porque no conocen a nadie que le haya dado a esta enfermedad o porque no les ha dado a ellos.

No es una noticia agradable en ningún sentido, pero como siempre te he dicho: Yo no te voy a ocultar nada por desagradable o preocupante que sea, esta noticia es un llamado de alerta que espero nos haga reaccionar a todos en la dirección correcta”, dijo.

La solidaridad es la cura y el no trabajar en equipo puede matar, comentó; pues mientras no haya vacuna “debemos ser solidarios para salvarnos”.

El secretario compartió que ya existen dos vacunas en desarrollo en Estados Unidos, tres en China y una en Reino Unido y las investigaciones avanzan a un ritmo acelerado, pues ya se encuentran en la fase de pruebas en humanos y han dado buenos resultados.

Sin embargo, podría estar en uso público hasta septiembre o noviembre del año que entra, porque debe de dar un cuidadoso seguimiento a las personas que han sido vacunadas para asegurar que son exitosas ante la Covid-19 y no salga más grave el remedio que la enfermedad.