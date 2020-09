Viene José Cardona a jugar veloz

HERMOSILLO, SONORA.- La agresividad en el terreno de juego es algo que se verá esta temporada en Naranjeros de Hermosillo, aseguró el jardinero de la escuara, José Cardona quien reportó temprano a los entrenamientos.

El nacido en Monterrey, Nuevo León manifestó que en estos primeros dos días se han estado enfocando en temas como el robo de bases, lo que los hará jugar un beisbol de velocidad.

“Estamos trabajando en cuanto al corrido de bases, los robos de base, quiere que nos enfoquemos mucho en el robo de bases este año, en saber que cada pitcher tiene un diferente movimiento, desde ya, para cuando lleguen los juegos tener un poquito más de agresividad.

“Creo que con el equipo joven nos va a ayudar un poquito a producir un poco más de carreras, a anotar más como conjunto y eso nos va a ayudar mucho a sacar los juegos”, indicó.

Con la certeza de que ahora habrá menos extranjeros en el equipo, Cardona sabe que habrá más oportunidades de jugar, y sabe que desde hace tiempo ha sido un jugador dedicado a mejorar y a entregarse en los entrenamientos.

“Nunca voy a cambiar nada, siempre he sido muy dedicado, siempre he estado trabajando fuerte y los coaches lo saben, ellos siempre trabajan extra conmigo, temprano y ya que se acaba la práctica, me siento capaz de poder ofrecerle al equipo lo que se necesita”, destacó.

ES BUENO SABER...

La temporada pasada, José Cardona sufrió una lesión en su muñeca izquierda, por lo que se perdió gran parte del rol regular y los playoffs.