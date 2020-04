Ver la mirada de gente con Covid me hace perder el miedo: Enfermera

“Ver la mirada de miedo en los casos confirmados que he atendido, me ha hecho dejar el miedo y acercarme a ellos para darles consuelo. Es muy difícil verlos solos, aislados y con miedo”, confiesa Lorenia Guadalupe Gómez, una de las enfermeras de Caborca encargada de atender a los casos positivos de ese Municipio.

La profesional del sector Salud dijo que en lo personal puede mantener su distancia porque se siente protegida y segura con el equipo que cuenta, pero no puede evitar acercarse y darle al paciente palabras de aliento y ánimo.

“He sentido el miedo de un paciente reflejado en aquel apretón de manos que me dio. No quería soltar mi mano”, relató la enfermera aquel suceso tan impactante para ella.

Gómez jamás se imaginó que enfrentaría un suceso como este al dedicarse a la enfermería, incluso, cuando vio la materia de pandemias y virus en su carrera pensó que era algo que sólo sucedía en las películas y que jamás ocuparía tratar, hoy, como un mal chiste del destino, le toca ser a ella quien esté a cargo de estos enfermos en la ciudad citada.

Sinceramente en algún momento de nuestra carrera se estudian las pandemias”, expresó, “pero se las imagina uno como una tipo película, algo de ciencia ficción, sinceramente jamás imaginé pasar por una pandemia como la que actualmente estamos pasando con el Covid-19”.

Lorenia, quien estudió en Hermosillo, dijo ser muy cercana a su familia, por ello, aunque con dolor, decidió aislarse de su mamá, la cual es mayor de 60 años y de sus sobrinos pequeños, a quienes ama y teme que pasen por un proceso tan complicado como la enfermedad.

De igual forma decidió proteger a su esposo y separarse de él mientras durara la contingencia, no obstante, éste le dijo que no lo haría, ya que él quería permanecer a su lado aún conociendo los riesgos que implicaba, decisión que Gómez Villegas resolvió respetar por amor a su pareja y el apoyo moral y sicológico que representa para ella.