"Ver el terreno vacío y mis pertenencias quemadas me genera mucha tristeza": Madre que perdió todo en incendio

CIUDAD OBREGÓN.- Un corto circuito en una vivienda provocó un incendio que arrasó con todo, dejando a Raquel y sus dos hijas, de 11 y 12 años de edad, a la deriva desde el pasado miércoles.

La joven madre de familia relató que tenían una casa humilde hecha de madera y láminas, la cual consumió el fuego en su totalidad, junto con todas sus pertenencias y ahora no tienen más que la ropa que traen puesta.

Durante el incendio se encontraba trabajando, señaló, cuando le avisaron que su casa se estaba en llamas, sin embargo, al llegar el fuego había avanzado mucho y no le permitió rescatar nada, ni sus documentos.

Dicen que fue un corto circuito, cuando llegaron los bomberos ya sólo apagaron fuego de cenizas, ya no había nada que recuperar, todo lo perdimos, todo se quemó”, puntualizó.

La madre de familia comentó que se encuentra triste, pues de la casa que tanto le costó levantar no queda nada y ahora no sabe qué hará, y lo que más le preocupa es la integridad de sus pequeñas hijas.

“Ver el terreno vacío y mis pertenencias quemadas me genera mucha tristeza, más por mis hijas que ahora no tienen siquiera ropa; ahorita nos estamos quedando con una amiga, pero no es para siempre”, subrayó.

Raquel manifestó que agradecería mucho que pudieran ayudarlas con ropa, despensa, cobijas, madera, láminas o algún material para tratar de levantar un cuarto.

¿Dónde ayudar?

Si usted está intersado en colaboar con la madre de dos hijas, puede acudir a calle séptima y Jorge Valdez, a un costado de las tierras de cultivo en la Colonia Vida Digna, de la Comisaría de Pueblo Yaqui