Ve Míriam Lucía con los "ojos del Corazón", su ceguera no limita sus sueños

CABORCA, Sonora.- Si de por sí es difícil ser mamá, el ser invidente y madre de dos niños es un poco más complicado y, ante la falta de inclusión y otros estigmas sociales, tiene que esforzarse al doble para salir adelante, manifestó Míriam Lucía Contreras Nafarrate.

Dijo que, a pesar de terminar la Licenciatura en Derecho en la Unison, hace varios años, con muchos sacrificios -a través del sistema Braille ya que antes no había tanta tecnología, por ahora trabaja en la Biblioteca Municipal. Se siente afortunada por ello.

A pesar de que nunca ha podido ver, derivado de su glaucoma congénita, y que le practicaron varias operaciones de niña, para tratar de que pudiera mirar, Míriam Lucía declaró que se siente tan normal como cualquier persona de este mundo, además que en el trayecto de su vida ha tenido que adaptarse a los cambios.

Actualmente cuenta con 34 años de edad y tiene dos niños pequeños, María del Cielo, de 5 años y Jesús Daniel, de 10 años, que son su motor de vida y razón por lo que lucha por superarse y trabajar duro todos los días, confió.

Incluso, indicó, los fines de semana el sacerdote de la Iglesia Guadalupana, de la cual es feligresa, le dio permiso de vender golosinas en los pasillos, a las personas que asisten a misa, para complementar el sustento semanal.

Hay veces vende tamales en otras partes y batalla para trasladarse, aunque su madre la apoya con “raites” e incluso para llevar a los niños a la escuela y llevarla a su trabajo.

Es un gran apoyo, ya que yo vivo aparte, sola, con mis hijos”, externó.

Míriam Lucía, exteriorizó que se considera una mujer muy “luchona” y que su discapacidad no le ha mermado el ímpetu por salir adelante y consideró que tiene que trabajar más de lo normal para “encajar” entre la sociedad actual que muchas veces carece de empatía, es excluyente o tiende a discriminar a la gente en su situación.

Míriam Lucía Contreras Nafarrate trabaja en la biblioteca de Caborca.

SE CONSIDERA SOÑADORA

¿Quién es Míriam Lucía ante la sociedad?, se le preguntó, “Miriam es una persona normal y sensible, muy llorona (risitas) con muchos sueños y que siempre está en busca de que la sociedad se sensibilice sobre la discapacidad.

Que cambien esa percepción que tienen del tema porque somos personas con grandes capacidades y que por estigmatización o falta de inclusión son desaprovechadas. También tenemos vida y merecemos ser felices junto a nuestros seres queridos y amistades. Necesitamos más oportunidades”, contestó.

Su meta, ahora que hay más avances y adaptaciones tecnológicas, bajo su condición, apuntó, es estudiar Sicología cuando su niña María del Cielo crezca un poco más, ya que es la que necesita más de su tiempo y ocupa ahorrar.

LO MÁS DIFÍCIL

Le entristece no poder ver las participaciones de sus hijos en la escuela o no poder ayudarlos en algunas de sus tareas y también le preocupa no darles las dosis correctas de medicina cuando se enferman o sufren algún leve accidente cuando corretean.

Aun así, expresó, siente cuando ellos están tristes, contentos o preocupados por algo, lo presiente en el dejo de sus voces y hasta en el sonido de sus pasos, aún en familiares y amigos cercanos.

Ser mamá no es fácil y mamá invidente es un poco más complicado, pero hay la llevo. La vida es muy bella porque es un regalo de Dios.

Hay que asimilar lo que nos toca”, añadió con autoaceptación al observar que no tiene problemas para hacer las labores de casa y preparar alimentos para sus hijos.

LO QUE MÁS LE GUSTA

Desde que está trabajando en la Biblioteca Municipal, manifestó con frescura, se da “vuelo” leyendo en sus ratos libres porque es algo que le apasiona aparte que ahora es más fácil con las nuevas herramientas tecnológicas traductoras.

Mencionó que de las frases que más les gustan y se siente identificada, están: “Soy mi propio libro. Me reescribo, me subrayo, me agrego páginas, me arranco otras que duelen y dejo en blanco una última hoja, siempre”, también “No esperes a que pase la tormenta... mejor aprende a bailar bajo la lluvia”.

PREMIO DE LA JUVENTUD

Entre las cosas que más recuerda con orgullo, reveló Miriam Lucía, es el haber obtenido el Premio Nacional de la Juventud, en el Palacio Nacional, en 2007, de manos del entonces Presidente de México, Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Este mismo premio por “Empeño en el área de discapacidad e integración”, también lo obtuvo meses antes, a nivel estatal durante la gubernatura de Eduardo Bours, “pero sobre todo cuando me gradué de la Unison”, concluyó la caborquense.