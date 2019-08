Vanessa estudia, trabaja y es "apagafuego" voluntaria

AGUA PRIETA, Sonora.- Aspirante a convertirse en criminóloga, Vanessa Romo, de 16 años de edad, estudia, trabaja y como la única mujer en Bomberos Agua Prieta, brinda su tiempo libre de voluntaria.



Originaria de Mazatlán, Sinaloa, la joven recientemente graduada de la preparatoria, se unió a los bomberos hace alrededor de cinco meses con el único propósito de ayudar, porque considera que esto es un aspecto importante en la vida de cualquier persona.



"Cuando le dije a mi mamá (que quería ser voluntaria en Bomberos) me dijo que estaba loca, pero que estaba bien, que adelante, que ella me apoyaba, incluso ella me acompañó aquí a pedir información", relató.



Ser la única mujer en Bomberos, mencionó, ha sido una gran experiencia en la que ha sido tratada por sus compañeros con respeto y con igualdad, ya que se le brindan las mismas oportunidades y responsabilidades.



"No me hacen menos pues, no me tratan diferente, yo soy igual que ellos aquí y en donde sea, entonces no es como que: ‘Ay deja ahí, Vanessa, lo hago yo’, es un reto constante", afirmó.



Para Vanessa lo más gratificante de donar su tiempo a Bomberos es recibir agradecimientos verdaderos, que tienen un sentido más real de este sentimiento.



La joven mazatleca señaló que desde que asumió la decisión de ingresar a Bomberos en Agua Prieta, Sonora, tuvo muy claro que no sería fácil, porque se trata de un trabajo pesado.



"Realmente con sólo traer el equipo puesto es un trabajo pesado, caluroso y que no cualquiera, o sea, y fuera de eso ha sido muy gratificante, muy bonito", abundó.