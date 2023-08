Vanessa Ángel, primera árbitro sonorense con carnet internacional de FIBA

Después de convertirse en la primera sonorense en pitar un juego dentro del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), la rocaportense Vanessa Ángel logró este jueves una hazaña más tras convertirse en la primera mujer de nuestro estado en recibir el carnet internacional de FIBA.

La árbitro fue homenajeada por las autoridades de Ademeba a nivel estatal y nacional, quienes le hicieron entrega de la documentación que la acredita para dirigir encuentros internacionales en el futuro.

"Quiero dedicar este nombramiento a mi familia, que siempre ha estado conmigo, siempre me ha apoyado. Quiero agradecer a mis compañeros de Ademeba Peñasco, que desde un inicio siempre me apoyaron, me ayudaron a superar muchos obstáculos que estuvieron en el camino; a Ademeba Sonora, que me dieron la confianza de participar en los diversos eventos.

“Estoy muy contenta, no me imaginé que fuera a ser tan rápido, porque en un momento se sintió un poquito lento el proceso. Quisiera invitar a más mujeres, sí se puede, podemos cumplir lo que nos proponemos, sí se puede”, expresó.

 

Además de debutar en Cibacopa en 2022, Vanessa ya cuenta con un amplio recorrido pitando campeonatos nacionales a nivel infantil y juvenil, por lo que pronto podríamos verla trabajando en estas categorías en el rubro internacional.

“Hay dos tipos de carnet, que son la licencia verde y la licencia negra, yo acredité a licencia verde, voy iniciando. Espero que para cuando me toque revalidar la licencia sea ya carnet negro. El verde es para el continente americano y para categorías juveniles y femenil; la licencia negra ya es para cualquier tipo de evento”, explicó.