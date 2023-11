Van 5 casos de paludismo detectados en migrantes que han llegado a Sonora: SS

HERMOSILLO, Sonora.- La Secretaría de Salud diagnosticó cinco casos de paludismo este año en personas migrantes que llegaron a Hermosillo, de los cuales uno falleció debido a la severidad de los síntomas, informó José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en la entidad.

Gracias al sistema de vigilancia epidemiológica que está activo y que siempre está pendiente de este tipo de situaciones, hemos detectado un total de cinco casos (de paludismo), en diferentes momentos, en diferentes tiempos, todos en personas que están en situación de movilidad y que vienen de otros países.

“Lamentablemente una persona falleció porque su estado de salud ya era complicado, tenía las complicaciones tanto neurológicas como hepáticas que esta enfermedad produce, estuvo hospitalizado durante un tiempo pero el tratamiento ya no lo pudo ayudar”, informó.

Los otros cuatro pacientes sobrevivieron sin secuelas, dijo, gracias al tratamiento oportuno que se les brindó por parte de la dependencia.

La mayoría de las personas enfermas que se detectaron con este virus eran provenientes de África, sobre todo el País de Senegal, a excepción de uno de ellos que venía de Venezuela.

El funcionario resaltó que estos casos no ponen en riesgo a la población de Sonora, ya que el paludismo no se puede contagiar de un humano a otro, sino que se requiere de un tipo de mosquito que funcione como vector, pero esa especie en específico no se encuentra en el Estado.

Aun así, aseguró Alomía Zegarra, seguirán con la vigilancia para detectar cualquier tipo de enfermedad de importancia epidémica, que pueda ser importada por personas en condición migratoria.

LOS SÍNTOMAS

Clínicamente se presenta accesos febriles (actuales o recientes), escalofríos, sudoración, vómitos, dolor de cabeza.