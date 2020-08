Valeria pide ayuda desesperada para conseguir aparato auditivo para su papá

HERMOSILLO, Sonora.-"La verdad estoy muy desesperada porque ahorita no tengo ni que darle de comer a los niños, ni a mi papá. Además él batalla mucho con lo del oído, ya no sé qué hacer", expresó Valeria Alejandra Valles Durazo, quien solicita apoyo de la ciudadanía con despensas y un aparato auditivo para su madre.

"Mi papá se llama Gerardo Rafael Valles, él comenzó a perder su oído hace un año y medio aproximadamente y ahorita está casi sordo".

"Tenía un aparato auditivo pero dejó de funcionar y como lo corrieron de su trabajo en la Planta Tratadora de Agua, no ha podido sacar el recurso para conseguir otro", contó.

Valeria es madre soltera de 3 niños, uno de ellos con epilepsia, por ello, dijo, no puede dejarlos solos y se le ha complicado buscar trabajo.

Toda la familia vivía del empleo de su padre, Gerardo Valles, pero después de que lo despidieran y su problema auditivo empeorara, sacar recurso comenzó a volverse cada vez más complicado.

Ante tal situación su padre ha comenzado a deprimirse, expuso, ya que no se siente una persona útil y desea poder volver a escuchar para conseguir un trabajo.

"Él se la pasa triste o enojado porque no escucha, dice que por eso lo corrieron de su trabajo, además de que se frustra si no nos escucha, porque piensa que hablamos de su persona”.

"Yo le pido a la gente que se tiente el corazón y nos done alimento o un aparato para mi papá, porque ya no sé que hacer, nunca nos ha gustado pedir, pero no vemos otra forma", expresó angustiada Valeria.

Cualquier persona que esté interesada en ayudar a la familia, puede comunicarse al teléfono 6622 987 174, o bien llevar despensa para la familia a la dirección Retorno Onil #28, Colonia Villas del Prado.