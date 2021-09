Va a la baja tercera ola de Covid-19: Salud estatal

HERMOSILLO, Sonora.- Los contagios de Covid-19 llevan tres semanas a la baja en Sonora y de completarse las segundas dosis para mayores de 18 años, se esperaría que antes de la temporada invernal se pudiera llegar a un semáforo amarillo o verde, informó el secretario de Salud.

En estos momentos no debemos incrementar la movilidad, sobre todo en espacios públicos donde es difícil mantener el control y la sana distancia, donde pueden interactuar personas de diferentes lugares”, afirmó José Luis Alomía Zegarra.

Para estas fiestas patrias, en las que no se realizará el Grito de Independencia en evento masivo, invitó a los ciudadanos, que si hacen reuniones sean entre los núcleos familiares y con las medidas de sana distancia.

Si las tendencias se mantienen como hasta ahora podremos llegar a un amarillo y por qué no, antes de que inicie la temporada invernal poder llegar a un verde, tener un ‘colchón’ para reactivar y promover actividades socioeconómicas de fin de año con un nivel de seguridad que nos contribuya a no tener una cuarta ola, al menos no tan importante como lo fueron las dos primeras”, dijo.