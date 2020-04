VIDEO: Dirigente de Salud Municipal de Cajeme rompe en llanto en rueda de prensa de Covid-19

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En medio de una rueda de prensa donde se anunciaron las acciones que se aplicarán en el municipio de Cajeme, para reforzar el operativo que restringirá la movilidad de personas y vehículos no esenciales, el doctor Nelson Ibarra Páez, dirigente de salud municipal rompió en llanto al hablar de su experiencia en la atención de casos de Covid-19.

En su participación en la conferencia de prensa con la voz quebrada, expresó:

Además de en esta actividad laboro en instituciones de salud hospitalarias y me percato del panorama y la situación que atraviesan los pacientes expuestos a este virus, no es nada alentador, y a nadie nos gustaría ver a un familiar batallar tanto por no alcanzar a respirar, les pido se concienticen y hagan caso ahorita que todavía hay tiempo”.