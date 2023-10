Urge apoyo a ganaderos del VY: Aldama Solís

CIUDAD OBREGÓN.- La crisis que enfrenta el sector ganadero del Valle del Yaqui por la sequía es muy grave, por lo que urgen apoyos que los ayuden a salir adelante de esta situación, sobre todo, a los pequeños y medianos productores, indicó Julio Aldama Solís.

El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, mencionó que la falta de lluvias ha propiciado, también, la falta de alimento para el ganado, lo que está orillando a los productores a vender sus animales, por la carencia de presupuesto para mantenerlos.

Estamos arrastrando ya 48 meses de sequía, se nos agudizó esta temporada, lluvias no las tuvimos, es preocupante lo que está pasando, ahorita están aprovechando que cayó poquita lluvia y se puso verde y el ganado agarro algunos kilos de más y están vendiendo, pero es sumamente mortificante el futuro de la actividad”, resaltó.

Comentó que aunque no se han dado casos de mortandad por la sequía, ha sido porque los productores han sacado sus animales a las subastas, las cuales están marcando récords extraordinarios de venta.

De continuar la situación, como hasta el momento, la actividad corre el riesgo de desaparecer, dijo, las autoridades correspondientes deben “meter” las manos al fuego para ayudar a los productores a que salgan de esta problemática.

Recordó que el año pasado, luego del verano, los ranchos quedaron a un 40% y que actualmente a como va, la situación va a terminar, si bien les va, con un 20% o menos de animales.

“La alerta por sequía debería de declararse ya, de sequía extrema, el gobierno no debe esperar a que se ponga peor la situación, debe entender que las circunstancias del centro y del norte no son iguales, y que acá la lluvia que llega a caer se seca inmediatamente, no como en otros lados”, señaló.