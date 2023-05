Unison: Exigen estudiantes que se informe cuál será la modalidad para calificar a pocos días de terminar el semestre

Exigen estudiantes universitarios a autoridades de la Universidad de Sonora que se informe cuál será la modalidad para calificar a pocos días de terminar el semestre, así como la pronta resolución de la huelga.

Axel Medellín Villalobos, presidente de la agrupación estudiantil Adeus, señaló que el estallamiento de la huelga ha traído consigo una serie de situaciones para los alumnos, sobre todo a los foráneos.

El estudiante agregó que una de las principales preocupaciones es la cuestión de los estudiantes foráneos, quienes tienen que hacer un gasto para regresar a la capital para retomar sus estudios.

Además, las propuestas llegaron 60 días antes de que estallara la huelga, entonces nos causa dilema el porqué no se resolvió antes y si no se pudo por alguna razón no se tomaron medidas precautorias para los alumnos", dijo.