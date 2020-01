Una distinción que no esperaba

HERMOSILLO, Sonora.- La dedicación y esfuerzo de aquellos que se dedican a la música operística, es recompensado en el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que cada año homenajea y reconoce a los talentos de este medio artístico.

Para la edición 37 del festival, que dará inicio mañana 17 de enero en Álamos, Octavio Sosa Manterola, quien ha tenido diversos cargos en el Instituto Nacional de Bellas Artes, como coordinador artístico de la Compañía Nacional de Ópera del INBA, recibirá el reconocimiento al Mérito Académico y Artístico 2020.

"Fue una gratísima sorpresa, porque ni me pasaba por la cabeza que podía suceder algo así. Pero estoy muy agradecido que hayan pensado en mi trayectoria como escritor e investigador", dijo Octavio a EL IMPARCIAL.

"Yo soy director de la ópera de Bellas Artes, y he sido jurado en muchos concursos de canto. No soy director de Orquesta como tal, pero son años de entrenamiento y de escuchar música y ópera, lo que nos permite tener el oído bastante sensible y abierto", continuó.

Para el investigador artístico, y autor de libros como "Dos siglos de Ópera en México" (1998) y "Tiempos de Ópera. Crónica del Teatro Esperanza Iris (2012), el Festival Ortiz Tirado tiene un significado especial, pues visita cada año el evento para realizar colaboraciones especiales.

"Es muy importante recibir este premio a manos del FAOT, porque le tengo mucho cariño a este festival; he ido desde 2010 para transmisiones de radio y escribir sobre esto. Nunca se me pasó por la cabeza que en algún momento sería reconocido, y la verdad, sí se siente uno halagado porque con esto es como si me dijeran que todo lo que he trabajado a lo largo de los años vale la pena", comentó.

Para esta distinción, Octavio prepara un concierto el domingo 18 de enero en el Palacio Municipal de Álamos en el marco del FAOT 2020, donde se presentarán la soprano Anabel de la Mora, la mezzosoprano Diana Peralta, el tenor Andrés Carrillo y el pianista Alain del Real.

"Daré un concierto con tres cantantes jóvenes el 19 de enero. Hacemos selecciones de operas muy conocidas, como "Carmen", "La flauta mágica", "Sansón y Dalila", "El gato montés"; tendremos canción mexicana, dúos, arias y muy bien ajustado para darle ese gusto y dinamismo para que la gente lo disfrute", comentó.