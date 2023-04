Una década de aprendizajes

Con más de 30 años de realizarse, el evento Alianza Álamos (Alamos Alliance) es un espacio privado donde expertos de distintas partes del mundo se reunían en febrero para discutir y aportar soluciones a problemas de su época.

Enterados y a veces invitados a este evento, un grupo de empresarios en Hermosillo se cuestionaron el por qué no se realizaba una reunión previa y pública en la capital del estado para aprovechar el cúmulo de conocimientos de quienes participaban en Álamos, Sonora, recordó Roberto Gómez del Campo Laborín.

“Para los primeros eventos, ya concretamente en Hermosillo, nos invitaron a algunos empresarios quienes estuvimos participando desde entonces no sólo con la organización, sino buscando también darles apoyos económicos”, enfatizó el empresario y presidente fundador de la Cumbre Sonora.

De la mano de César Reyes, quien ideó la realización de la Cumbre Sonora y de Roberto Salinas, organizador de la Alianza Álamos, destacó, se materializó el evento cuya edición número diez se celebró este 2023, luego de que se suspendió los dos años previos debido a la pandemia por covid-19.

“Afortunadamente vuelve a realizarse”, apuntó, “a mí me tocó colaborar, me invitaron como presidente de la organización de la cumbre y con mucho gusto estuve colaborando ahí hasta 2019; me da gusto cómo ahora está muy arropada por todos”.

Resaltó que hoy la participación ha crecido porque se extendió a otros grupos de la sociedad civil como los estudiantes, lo que abre una puerta a que las nuevas generaciones y liderazgos puedan conservar la realización de este espacio de diálogo hacia el futuro.

“La principal aportación de la cumbre creo que es la formación de la gente que asiste a estos eventos, pues se ven muy retroalimentados con las exposiciones y experiencias de los participantes, y que se da particularmente en Sonora, que debemos valorar los sonorenses”, consideró.

Tras diez ediciones de la Cumbre Sonora, apuntó Gómez del Campo Laborín, es un programa bien recibido por la sociedad en general y recibe el apoyo desde distintos frentes.

“Creo que es muy importante -y algo que augura éxito a esta reunión- el interés que ha puesto el gobierno del estado, es la primera cumbre que le toca a esta administración y han puesto toda la disposición de sus colaboradores de varias secretarías”, enfatizó.

El proyecto, dijo, ha trascendido a través de gobiernos provenientes de distintas fuerzas políticas de las cuales se recibió apoyo, lo que le otorga validez y aumenta su calidad.