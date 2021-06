"Un nuevo orden está por comenzar" dice Alfonso Durazo horas después de cerrar la votación electoral

HERMOSILLO, Sonora.- Con el mariachi tocando "Sonora querida" y el grito de "Gobernador" fue recibido Alfonso Durazo Montaño, candidato a la gubernatura de Sonora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la Plaza Emiliana de Zubeldía horas después de cerrar la votación electoral.

Acompañado de su esposa Rocío Chávez, su hija María del Mar Durazo y su hijo Alfonso Durazo Chávez además de otros candidatos impartió su mensaje por la unidad y la cuarta transformación que instaurará en Sonora.

Durazo Montaño de la candidatura común "Juntos haremos historia en Sonora" expuso que hay cuatro prioridades que están obligados a conseguir con resultados en los primeros 100 días de gobierno.

Se abocará a rescatar el sistema de salud en todos los niveles

Primero emprender una campaña a fondo contra la corrupción y la impunidad, debido a que es la principal causa de desigualdad social y económica y el detonador de la violencia.

Segundo, revertir la decadencia heredada y asentar las bases para recuperar la grandeza del Estado con la estabilización de finanzas públicas mediante un riguroso programa de austeridad y cancelación de derroches.

"Ello nos dará la solvencia presupuestan imprescindible para iniciar de inmediato la atención progresiva a las necesidades sociales en riguroso orden de prioridades, lanzaremos un programa para la recuperación de los empleos afectados por la pandemia", dijo.

Además se abocará a rescatar el sistema de salud en todos los niveles para que todos los sonorenses tengan protección y servicios. Además prometió asentar las bases para rescatar el Isssteson.

Agradeció el apoyo de sus simpatizantes

Alfonso Durazo indicó que lanzará una nueva estrategia de seguridad para recuperar la paz y la tranquilidad en el Estado.

Me aplicaré personalmente a atender esta prioridad con la participación de las y los alcaldes de todo el Estado, y por supuesto con el imprescindible apoyo del Gobierno Federal", manifestó.

A las 20:00 horas de hoy, aseveró, que un nuevo orden está por comenzar y agradeció el apoyo de cada uno de los sonorenses que hizo posible esta hazaña.

"El pueblo de Sonora ha abierto las puertas de par en par a la Cuarta Transformación, por voluntad ciudadana ha triunfado la opción del cambio verdadero, ha hablado la sed de justicia", dijo.

Hace un llamado a la reconciliación a todos los sonorenses

Brindó con una copa por los brigadistas, por los héroes anónimos que por diversas trincheras han luchado por un cambio verdadero y ahora encabezará un gobierno honesto, incluyente, tolerante y sobre todo humano y decente.

"Nuestro triunfo es irrevocable, no hay posibilidad alguna de que nuestro más cercano adversario remonte la ventaja que en estos momentos tenemos en las urnas, invito a mis adversarios a aceptar civilizadamente los resultados electorales", dijo.

Hizo un llamado a la reconciliación a todos los sonorenses y a poner el interés superior por encima de los intereses personales por legítimos que estos sean.

No le fallará a la gente jamás, apuntó, que vienen tiempos mejores para Sonora, que atenderá a los más necesitados y se acabó el embudo que privilegiaba a unos cuantos.

"Los recursos de Sonora no serán más un botín de nadie"

Se acabará la política de manipulación a los medios, se acabará la política de desprestigio a los opositores, no será cómplice de la corrupción y Sonora y sus recursos no serán más un botín de nadie, manifestó.

"Renovaremos la vida pública de nuestro Estado bajo los principios y prácticas de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, sobre todo cuando el pueblo elige, el pueblo manda", expresó.

Alfonso Durazo se llamó así mismo el hijo del pueblo que nunca olvidará sus orígenes y la voluntad del pueblo será lo más sagrado y respetado.

Las esperanzas de los sonorenses las lleva con él y no las traicionará jamás, enfatizó, siempre con humildad, honestidad y austeridad, pidió avanzar juntos con entusiasmo, alegría y con confianza en el futuro de la Cuarta Transformación.