Un gancho de miedo: Daniel "Apache" Barrios brilla en su debut profesional

A Daniel Barrios le tomó siete años hacer su debut en el boxeo profesional, pero menos de un minuto para conseguir su primer nocaut; ahora ya no tendrá problemas para conseguir rivales en sus próximos combates.

Con un estilo que recuerda a un joven Manny Pacquiao y un gancho al hígado que enorgullecería al mismo Julio César Chávez, el “Apache” Barrios parece estar encaminado a convertirse en la próxima figura hermosillense en los encordados.

Por lo menos así lo demostró en el pasado mes de enero, cuando fulminó al magdalenense Christian Orduño en su primera pelea como profesional, con un sólido zurdazo a la zona hepática después de haberlo mandado a la lona unos segundos antes por la misma vía.

“Nos preparamos bien. Yo iba con la mentalidad de que iba a ganar. Sí la vi difícil, porque lo vi muy alto al morro, pero todo normal. Nosotros nos preparamos bien, no sé cómo vendría él, la verdad, pero lo paramos en el primer asalto”, recordó.

Esta victoria, sin duda, le abrirá más y mejores oportunidades en su todavía naciente carrera; algo con lo que tuvo que luchar desde que empezó a boxear de manera amateur a sus apenas 7 años de edad.

“Normalmente le pegaba a la mayoría y tardábamos mucho en conseguir rivales; muchas veces no querían, y si me echaban uno, lo noqueaba. Como estábamos batallando, decidimos debutar a esta edad. Estamos echándole ganas”.

El "Apache" tuvo su primer combate profesional en enero.

Y aunque en su estilo es más bien de un experimentado peleador, el derecho sólo cuenta con 16 años, lo cual hace todavía más prometedor su futuro en una disciplina donde Hermosillo no goza de demasiadas figuras.

“A mí me invitaron unos amigos, los ‘cuatitos’, que en paz descansen. Yo empecé jugando futbol, pero luego me invitaron ellos y me vine a entrenar, me gustó mucho este deporte”.

Aunque su apodo, según comentó, no tiene nada qué ver con ello, Daniel es desde ya un ídolo en la colina El Apache, donde vive con sus abuelos y pasa su tiempo cuando no está entrando bajo el mando de Fernando “Jíbaro” Ortega en su gimnasio de Los Olivos.

“Yo siempre voy a estar con él. Él batalló mucho conmigo desde niño, ¿cómo lo voy a dejar?, yo siempre quiero entrenar con él y su hijo. Somos un equipo y no nos vamos a separar. Todo el tiempo vamos a estar juntos entrenando.

“Mi meta es llegar a ser campeón del mundo, como todo boxeador. Ahorita no estoy estudiando, mi meta es ser campeón del mundo, y le estoy echando muchas ganas para llegar a serlo”.

Daniel Barrios (der.) entrena bajo el mando de Fernando "Jíbaro" Ortega (izq.).

Incluso con un talento innato para esquivar y tirar golpes, Daniel Barrios y sus compañeros de gimnasio muchas veces tienen que ingeniárselas para compensar la falta de material deportivo, por lo que esperan pronto alguien los voltee a ver y pueda brindarles el apoyo que requieren para alcanzar sus sueños.

“Pues sí, sí batallamos, casi no tenemos equipo, pero pues con lo poquito que tenemos le damos, puro para enfrente. Pero sí me gustaría que nos apoyaran con algo, de perdida.

“Es mejor que se vengan a entrenar y no estar en la calle, porque muchas veces te invitan un cigarrito y yo qué sé, pero es mejor venirse a entrenar que andar en la calle”, concluyó.

ÉL ES…

Carlos Daniel Barrios Moreno

Deporte: Boxeo

Edad: 16 años

De: Hermosillo

Récord amateur: 35-2

Record profesional: 1-0

Perfil: Derecho

División: Superpluma