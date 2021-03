Un diminuto virus transforma la vida de Sonora

HERMOSILLO.-Desde que se registró el primer caso confirmado de Covid-19 en el País, el 28 de febrero del 2020, era cuestión de tiempo para que en Sonora se presentara el primer contagio.

Y así fue, el 16 de marzo, un músico de 72 años de edad, fue el primer caso oficial de coronavirus y desde entonces la vida en la entidad ha cambiado radicalmente. Ya nada es lo mismo.

Ese día el Gobierno del Estado anunció acciones emergentes a tomar como la suspensión de clases en las escuelas, de eventos y reuniones, asistencia a las iglesias, cierre de negocios no esenciales y oficinas públicas, entre otros. Había llegado el enemigo que transformaría la existencia de los sonorenses.

En todos los lugares públicos se hizo obligatorio el uso del cubreboca, la toma de temperatura para poder ingresar, los tapetes sanitizantes, la aplicación de gel alcoholizado al 70%.

En comercios y negocios se restringió el horario y sólo se admitía a una persona por familia, excluyendo a niños y adultos mayores.

AUMENTAN LOS CONTAGIOS

A medida que los contagios empezaron a aumentar los hospitales de Sonora se iban saturando, por lo que fue necesario realizar la reconversión de espacios a fin de abrir salas especializadas para tratar a este tipo de pacientes.

Con el objetivo de disminuir la movilidad en Hermosillo se emitió un decreto el 20 de junio en donde a partir de las 20:00 horas en donde sólo los automovilistas, cuyo trabajo fuera considerado esencial, podrían circular por la ciudad avalados por un salvoconducto que expidió Tránsito Municipal.

Pero el virus no cedía, durante el verano la situación de los hospitales empezó a ser crítica y el 29 de junio Sonora estaba en primer lugar entre las entidades del País con mayor ocupación hospitalaria, con un 64%, según el reporte de la Secretaría de Salud federal.

Paralelamente a los registros de fallecimientos las funerarias locales no se daban a basto y tardaban hasta siete días en entregar las cenizas de los difuntos. En julio la situación siguió empeorando y la Secretaría de Salud estatal indicó que había hospitales en el Estado sin una sola cama disponible.

El lunes 29 de julio se informó que debido a los contagios el regreso a clases en todos los niveles sería por medio de Internet.

RÉCORD DE CASOS El 30

de julio en Sonora se confirmaron 480 nuevos casos de Covid-19, para un nuevo máximo de contagios en un solo día. Fue hasta el 10 de agosto que se abrieron las iglesias en la Arquidiócesis de Hermosillo luego de estar meses cerradas, pero con un ingreso muy limitado y con un estricto protocolo sanitario.

El 12 de agosto, al pasar del semáforo rojo al naranja en Hermosillo, más de mil 200 negocios de giros no esenciales abrieron sus puertas.

Doce días después, el 24 de agosto, alrededor de 627 mil niños en Sonora y unos 30 millones de estudiantes en el País iniciaron el ciclo escolar 2020- 2021 con validez oficial, el cual es impartido a través de la televisión.

Fue hasta el 2 de septiembre cuando el Comité Municipal de Salud aprobó la apertura de más comercios en Hermosillo, entre ellos cines, boliches y gimnasios, luego de que el semáforo epidemiológico del Covid-19 se colocara en amarillo, excepto bares, cantinas y giros similares. El 14 de septiembre la positividad del Covid era del 45%.

NUEVA LEY

El 3 de noviembre el Congreso del Estado aprobó la Ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, la cual estará vigente durante el tiempo que permanezca la emergencia ocasionada por dicha pandemia y hasta que la autoridad sanitaria estatal declare oficialmente su conclusión.

Actualmente, luego de un enero con un pico en contagios, la situación ha ido mejorando y Sonora está en semáforo amarillo, por lo que la actividad comercial paulatinamente empieza a reactivarse con mayor apertura en horarios y negocios. Sin embargo el virus sigue siendo una amenaza latente que no se irá fácilmente, por lo que la gente no debe bajar la guardia, sino continuar alerta para no volver a ser víctimas de esta terrible y desgastante enfermedad