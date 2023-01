Un abrazo sincero alivia dolor emocional

HERMOSILLO, Sonora.- Como médico de la risa, Raúl Ortega ha descubierto que una de las medicinas más efectivas para el dolor emocional es un abrazo sincero y duradero, ya que este simple gesto es suficiente para darle a las personas calma, fuerza y esperanza durante un momento difícil.

Con un abrazo alguien puede cambiar el momento y la actitud de alguien”, afirmó, “si alguien está enojado o molesto, puedes pensar que esa persona necesita un abrazo, y un abrazo a la vez puede cambiar el humor de un lugar, por eso cada vez la abrazo terapia es más usada.

“Dicen, y es algo estudiado, que cada 25 segundos de abrazo te cambian el ánimo, entonces más que nada por cuestiones de salud, es que es recomendable abrazar a las personas que amas”, dijo.

Durante ocho años como “Doctor Cocolate”, nombre que utiliza cada vez que se pone y nariz y bata, Raúl ha tenido diversas experiencias que le han llegado al corazón, cuando visita hospitales, centros de salud, o hacen intervenciones urbanas.

En muchas de ellas han sido los abrazos, la herramienta que emplea para poder acercarse a la gente y darle un poco de compañía durante el momento complicado que estén pasando.

Es de esa manera, que él mismo ha aprendido a valorar este contacto cercano, y todo lo que puede expresar, a veces incluso sin necesidad de decir una sola palabra.

Hubo una ocasión que llegamos al Hospital Infantil y había una persona al lado de su hija, era una bebé, dormidita, yo sin decir nada, porque era de noche, puse la mano en el hombro de la persona, y ella se levantó, me abrazó y se soltó llorando.

“Yo la consolé, igual, sin decir algo, solo escuchándola llorar y abrazándola fuerte, cuando terminó el abrazo y se calmó solo me dijo gracias, y yo le agradecí de vuelta, saliendo del cuarto en que se encontraba. Ya afuera una enfermera me contó que su hija tenía dos días dormida, y ella había estado ahí siempre, esperando que despertara”, compartió.

Son ese tipo de experiencias, las que le hicieron darse cuenta lo importante que es permitirse más ese contacto con las personas, sobre todo con los seres amados, como los padres, hijos, hermanos y amigos, ya que nunca sabes cuando lo vas a necesitar, pero lo que sí es seguro es que un abrazo jamás hace daño.

AYUDAN A LA SALUD

Francisco Javier Romero Córdova, psicólogo consultor de la Universidad de Sonora, señaló que incluso un abrazo puede tener grandes beneficios en las personas.

Estudios sicológicos y neurológicos han comprobado que ayudan a disminuir el cortisol en el cuerpo, los cuales se liberan cuando se produce estrés; aumentan la generación de serotonina, y pueden funcionar como calmantes naturales en las personas.

Lo que se ha encontrado y estudiado al respecto, es que el contacto físico a través de los abrazos, o cualquier otro tipo de contacto físico, está ligado a aspectos que tienen que ver con la reducción de la hormona del cortisol, que es la hormona que se despliega el cuerpo cuando hay altos niveles de estrés, por eso cuando ando estresado, ansioso, angustiado, una de las estrategias que podemos optar, o algo que podemos hacer, es abrazar y dejarnos abrazar.

“Esto está comprobado que va a regular el flujo hormonal, mediante la producción de serotonina, la cual va a desplegarse para hacernos sentir relajados, tranquilos y contentos”, explicó.

Y aunque no existe un abrazo ideal, el especialista mencionó que en las terapias de abrazos, normalmente se recomienda que sean constantes, de manera sostenida, con una respiración profunda durante la ejecución, y cerrando los ojos.

Esto, dijo, permite a las personas sentir conscientemente la temperatura corporal del otro, favorece la respiración consciente, y esto, a su vez, ayuda a mejorar varios de los procesos emocionales del ser humano.

¿POR QUÉ SE CELEBRA?



El origen de esta iniciativa surgió en Estados Unidos, por el sicólogo Kevin Zaborney, quien en los años 80 consideró que las personas tenían mucho estrés en su día a día y se le ocurrió que abrazar con mayor frecuencia podía ser una solución.

Pensó entonces en la posibilidad de crear un día especial para ello y en 1986, la empresa Chase incluyó a solicitud del sicólogo la fecha en su calendario de eventos anuales.



UN ABRAZO DA TRANQUILIDAD



Al preguntarle a los ciudadanos de Hermosillo como describirían la sensación de un abrazo, muchos dijeron sentirse felices, amados e importantes cuando tienen este gesto, pero una palabra que no falto en casi ninguno de los encuestados fue tranquilidad, o el sentimiento de estar seguros.

“Siento mucho gusto los abrazos, pensar que a uno la quieren, me gusta recibir y me gusta dar también, pero los abrazos más bonitos son los de los hijos, tengo muchos recuerdos muy bonitos de sus abrazos, son los abrazos que más tranquilidad le dan a uno”, comentó María Dolores Burrola de 63 años.

Siento mucha tranquilidad, un abrazo nunca estorba, porque cuando estás con problemas, estás depresivo, o estás triste, con un abrazo y que te palmeen la espalda, sientes que eres importante para las demás personas, y yo creo que el mejor abrazo es cuando veo a mis hijos y los abrazo, siento que es el abrazo más sincero, porque les digo que los quiero mucho”, indicó Jesús Figueroa

de 44 años.

“Se siente muy bonito cuando te abrazan, más cuando te lo da alguien que quieres, se siente muy padre la verdad. Yo me acuerdo del abrazo de un tío, que falleció, fue el abrazo más bonito, el último que me dio, me hizo sentir mucha seguridad” dijo Aldonsa Duarte Grijalva, 16 años.

“Yo cuando me abrazan siento felicidad, y mucho amor, y el abrazo que más me gusta es el de tata Ramiro, porque me hacen muy feliz”, concluyó Óscar Ramiro Olivares de 10 años.