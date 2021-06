Último día de vacunación para adultos de 50 a 59 años transcurre sin aglomeraciones

HERMOSILLO, Sonora.- De manera tranquila y sin aglomeraciones fue que transcurrió el último día de vacunación para personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas en Hermosillo.

Ángel Olmeda, encargado de Bienestar en el Centro de Vacunación Villa de Seris, comentó que toda la jornada estuvo bastante concurrida, siendo hasta hoy cuando empezó a bajar el número de personas.

"Hoy sí ha estado tranquilo, a diferencia de los otros días, pero aún así ya hemos puesto 430 dosis aproximadamente, de las 8:00 que iniciamos, al corte de las 14:00 horas, y tenemos disponibles otras 450 para el resto del día", explicó.

No tuvieron que hacer fila

Las personas que acudieron expresaron sentirse bastante conformes con el proceso, ya que no tuvieron que realizar ningún tipo de fila para vacunarse.

Todas pasaron directamente a la inmunización, para después esperar el tiempo de observación en un área refrigerada.

"La verdad si me gusto mucho el proceso, no espere nada, llegue y me pasaron directo, además todos los doctores y enfermeros nos trataron muy bien y con mucho respeto", comentó Marco Antonio Trujillo, de 65 años, quien se vacunó en el Centro de Usos Múltiples.

Los centros que estan disponibles son el Cobach Villa de Seris, el Centro Amah Altares, CUM Hermosillo, la Cuarta Zona Militar y el Casino del Ayuntamiento.

Total de personas vacunadas durante la jornada al día 01 de junio:

Total de personas: 67 mil 899

De 50 a 59 años: 61 mil 224Mujeres embarazadas: 3 mil 771Adultos mayores de 60 años: 2 mil 904