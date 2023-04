UGRS señala que encuentra en quiebra técnica a Finaciera Sidegan

HERMOSILLO, Sonora.- En total quiebra encontró la actual administración de la Unión Ganadera Regional en Sonora (UGRS) a la Financiera Sidegan por créditos mal otorgados, garantías que no reunían los requisitos, gastos excesivos y falta de pago a ‘fondeadores’, reveló Juan Ochoa Valenzuela.

En la 83 Asamblea General Ordinaria, Informe del Consejo Directivo, el presidente de la UGRS reveló que una de las mayores sorpresas que tuvo al asumir la administración fue encontrar a Sidegan en una quiebra técnica desde 2021, lo que causó el cierre de FIRA a las líneas de crédito.

Los principales motivos fueron créditos no otorgados, no autorizados, recursos autorizados en actos que no representan la austeridad, irregularidades en la cobranza y lo más grave, la falta de pago a los ‘fondeadores”, dijo.