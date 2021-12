Turismo: “Pájaros de la nieve” hacen “nido” en Sonora

PRIMERA DE DOS PARTES

En los últimos 20 años, el flujo de los llamados “Pájaros de la nieve” se ha reducido de manera considerable principalmente por la inseguridad, pero muchos –que insisten en regresar al territorio mexicano al que se han arraigado- ya se acostumbraron a tomar medidas, como no viajar de noche, para evitar contratiempos.

Jennell y Bud Stephenson recuerdan con nostalgia los viajes en caravana que hacía la comunidad de casas rodantes del estado de Arizona cada año para disfrutar del invierno en alguno de los destinos turísticos de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Hace 27 años llegaron por primera vez a Kino Viejo buscando un lugar para pernoctar por seis meses lejos del frío, y al conocer el área y percatarse de la tranquilidad del lugar, decidieron acudir cada año.

Con el paso del tiempo, los originarios de Sierra Vista, Arizona, vieron la transformación de Bahía Kino y pronto tuvieron la oportunidad de establecerse en “Kino Bay Rv State”, para adquirir una casa.

Antes nos veníamos en caravana muchos ‘motorhome”, pero con la situación de violencia algunos dejaron de venir. Nosotros cada año venimos a Kino y no nos ha pasado nada, pero seguimos indicaciones que nos da el Consulado”, apuntó Bud Stephenson.

Pese al cambio, la pareja no deja de visitar Kino Viejo, donde se hicieron amigos de la comunidad pesquera, quienes conocen a Bud como “Tecolote”, como él mismo les pidió que le llamaran.

De octubre a marzo la pareja fija su residencia en Kino, pero se dedican a viajar a Álamos, Mazatlán y otras zonas cercanas de Sonora y Sinaloa para disfrutar de eventos que realizan en el invierno.

Nosotros ya sabemos que no debemos viajar de noche a ninguna ciudad… ni a Hermosillo, porque no conocemos. Tampoco vamos a Cananea o Caborca por la violencia que registran esas zonas, y con esas indicaciones no hemos tenido problemas”. comentó Bud Stephenson.