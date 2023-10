Truncan el sueño de cientos de africanos

Sonora.- Luego de ser herido de bala en ambas piernas, Barry aún con las lesiones a flor de piel huyó de Conakry, capital del país africano de Guinea, en avión hacia España para después continuar su camino a Honduras y México con el propósito de llegar a Estados Unidos.

El joven africano de 27 años de edad, salió de su país como lo han hecho miles de personas en su mayoría jóvenes y llegó a Hermosillo.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, hay 281 personas que viven en un país en el que no nacieron. Miles de extranjeros quieren llegar a tener una mejor calidad de vida en Estados Unidos y así apoyar a sus padres y otros familiares que dejaron atrás.

Al finalizar en Estados Unidos el título 42, una orden que permitía a las autoridades expulsar a los migrantes de las fronteras terrestres por la emergencia sanitaria, Barry pensaba que sería más fácil llegar a ese país. En México, sin embargo, ha visto truncado su plan, pero regresar a Guinea no es una opción para él, ni de sus compañeros.

La aspiración del migrante es estudiar y trabajar al mismo tiempo en Estados Unidos para apoyar a sus padres mayores de 70 años, quienes además de enfrentarse a las guerras constantes en el continente africano, padecen hambre y no tienen acceso a un buen sistema de salud.

"Por ejemplo salí de mi país porque siempre hay políticos ahí, hay guerra, y luego incluso recibí un balazo en ambos pies (piernas)”, escribió en su teléfono en el idioma francés en una aplicación que lo tradujo al español para poder comunicarse.

Hace un mes partió de su natal Conakry con el dinero que ahorró durante varios años de trabajo con el fin de llegar a Estados Unidos, sin imaginarse que al llegar a México se enfrentaría a la discriminación de autoridades y empresas transportistas, así como una serie de abusos.

En el tiempo que tiene fuera de su casa, Barry ha gastado entre 255 mil y 340 mil pesos principalmente porque en México lo han timado con la promesa de que les darán documentos para cruzar a Estados Unidos y además de que los pasajes de autobús y los traslados en taxis le han costado hasta tres veces más caro de lo normal.

He gastado de 15 mil a 20 mil dólares ya en este mes que tengo fuera de la casa, porque en ocasiones nos venden pases (documentos que lo ayudarán a llegar a Estados Unidos) que cuestan hasta 5 mil 200 dólares y al final los pierdo”, indicó.

TRAVESÍA VARADA

Durante su travesía de África a Hermosillo, Sonora, donde en la actualidad se encuentra ‘varado’, ha caminado kilómetros en más de cinco países de Latinoamérica, se ha trasladado en avión, autobús y taxis, y estos dos últimos con costos que superan el doble o triple de los precios que normalmente manejan. Por mencionar un ejemplo, una empresa transportista regional con presencia en Hermosillo les ofreció boletos en mil pesos por llevarlos a Sonoyta, cuando su costo real es de 511 pesos en los camiones de mayor lujo.

Barry se niega a acudir al Instituto Nacional de Migración a solicitar un permiso para concretar su travesía, porque al igual que sus compañeros de viaje en otras ocasiones ha sido detenido por el personal que labora en esa institución y llevado al Sureste Mexicano.

Si ellos me dicen que me van a conseguir un pase, puedo ir ahí, a Migración, pero sabemos que no lo van a hacer, por eso estamos aquí en espera, ya muy cansados”, comentó.

SU PADRE LO MOTIVA A SEGUIR

Cada vez que siente que no tiene fuerzas para seguir en la busca del sueño observa la foto de su padre que lleva como fondo de pantalla en su celular y revisa las cicatrices en sus piernas de las balas que lo impactaron en Guinea.

“En Guinea no hay familia, dicen que te van a ayudar pero no te ayudan, ahí se hacen viejos y nunca hacen nada, quiero estudiar y ayudar a mis padres. Dios es el único que me puede ayudar en esto”, externó.

En África la mayoría de los jóvenes han cambiado su migración de Europa a Estados Unidos luego de que llegó a su fin la política migratoria impulsada por Donald Trump denominada el título 42

Su esperanza es encontrar una mejor calidad de vida, con un trato más humano que el que han recibido en México de parte de autoridades, pues la ciudadanía en general los ha apoyado con alimento y bebidas.

El hecho de que Barry y sus compañeros de viaje hablen otro idioma y no sepan el español, no ha sido un impedimento para comunicarse con las personas que consideran los van a ayudar a llegar a Estados Unidos, pues desde que salieron de Guinea descargaron una aplicación que traduce del idioma francés al español.

“VIVEN” FRENTE A ESTACIONES Y EN BALDÍOS

Barry junto a decenas de africanos que han tomado como su hogar temporal la Central de Autobuses de Hermosillo y los predios baldíos que se ubican a un costado y frente a la central de Tufesa, se observan deambular por el bulevar Luis Encinas, a la altura de la colonia Los Naranjos.

Foto: Archivo GH

Cuando se cansan de mantenerse a la espera de un autobús que los acerque a Tijuana, Baja California, salen a los lotes baldíos para descansar debajo de los árboles.

Cansados, con miedo, sin dinero y algunos de ellos sin documentos, es cómo sortean su día en un continente que no conocen, lejos de sus seres queridos, de su cultura, de sus costumbres, de la comida, su idioma, y sobre todo un techo donde descansar porque a veces duran hasta 48 horas sin dormir.

Foto: Archivo GH

LOS DISCRIMINAN

Hay empresas de autobuses foráneas que se niegan a venderles un asiento para llevarlos a la frontera con Estados Unidos bajo el argumento de que no pueden arriesgarse a que los documentos que presentan sean falsos.

Durante las entrevistas que realizó EL IMPARCIAL, empleadas de dos empresas de transporte de pasaje foráneo, externaron que no les vendían boletos y los que lo hacían eran con costos elevados.

Quisiera que les dijeran cuánto les están cobrando por llevarlos a donde ellos quieren, los boletos para ellos están carísimos, pero no puedo hablar porque me van a correr”, externó “María”.

HACEN RECOMENDACIÓN

Hace poco menos de 20 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo una recomendación general a los policías federales, estatales y municipales en la que estableció que no era correcto que detuvieran a los migrantes, dijo Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la CEDH. Esto, explicó, porque necesariamente implicaba un acto de discriminación.

Estas detenciones que hacía la Policía lo hacía bajo el pretexto de prevención del delito pero si en realidad estaban investigando la comisión de un delito había que ponerlo a disposición del Ministerio Público y no lo hacían así”, manifestó.

Desde el 2011, agregó, se cuenta con una ley de migración que específica que todos los temas que tengan que ver con personas en estado de migración es facultad exclusiva del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía no puede hacer ningún tipo de detención por su estancia en el País. El Instituto Nacional de Migración y personal de la Guardia Nacional mantienen filtros de revisión a la altura de Estación Llano para evitar el tráfico de migrantes de diferentes nacionalidades que han llegado a Sonora.

 

