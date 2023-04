Triolesa de la Laguna del Náinari sería retirada tras muerte de jovencita

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Luego de que durante la noche del martes una jovencita perdiera la vida tras arrojarse de lo más alto de una de las torres de tirolesa de la Laguna del Náinari, la Unidad de Protección Civil Municipal evaluará si se retira la infraestructura que está en desuso desde hace al menos siete años, o que medidas se tomaran para evitar futuros incidentes.

Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad, expresó que los accesos a las torres están bloqueados, pero que es la misma población quienes realizan maniobras para poder introducirse a estas.

La tirolesa está bloqueada para que no se suban, qué no estén escalando, se está viendo la posibilidad de que si ya no se va a utilizar sea retirada o si se va a seguir utilizando hacer trabajos preventivos para que no la puedan escalar, eso es lo que estamos checando”, subrayó.