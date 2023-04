Roban camión de valores en Hermosillo fuera de un Oxxo; lo habrían vaciado y lo abandonan

La Fiscalía detallará cómo sucedió y la cantidad que lograron robar del camión de valores, que presuntamente fue vaciado.

Ex miembros del Ejército detenidos portaban vestimenta militar y placa de la Sedena

A pesar de ya no pertenecer a la corporación, los ex elementos militares detenidos portaban vestimenta y placa de la Sedena.



Siguen cambios en el Gobierno del Estado, Célida López rinde protesta como jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal

En los últimos días, el mandatario estatal ha realizado varios cambios y se espera que mañana anuncie otros que han sido ventilados en redes sociales.