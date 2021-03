Llegan vacunas Sinovac a Sonora

14 mil dosis de Pfizer y 19 mil de Sinovac arribaron este miércoles al estado. Las primeras serán destinadas a Cananea y Caborca, en tanto las de origen chino serán para Empalme, Bácum, San Ignacio, Alamos, Nacozari de García, Magdalena, Imuris y Plutarco Elías Calles. Fueron revisadas y se confirmó que se encuentran en buen estado.



Mujeres y hombres con igualdad de salario, aprueba Senado



Hombres y mujeres ganarán por igual, según la votación del Pleno del Senado, que aprobó con 113 votos a favor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los cambios surgieron debido a que las mujeres no reciben un salario en función de sus capacidades, conocimientos profesionales, esfuerzo, entre otros factores no relacionados con su género.



Contagiados de Covid podrían no requerir dos dosis

La segunda dosis no sería necesaria en personas que se hayan contagiado de coronavirus antes de la aplicación de inyección contra coronavirus, según un trabajo publicado en la revista New England Journal of Medicine. Esto eviraría efectos secundarios innecesarion en la segunda vacuna, pues según los investigadores, son mayores en personas que desarrollan inmunidad al virus. Cabe resaltar que en caso de que presentan síntomas de la enfermedad luego de la primera dosis y antes de la segunda aplicación se recomienda esperar.