La llegada de la vacuna Covid-19 a México y el arranque del plan para inmunizar al personal médico y de enfermería en la primera línea de atención contra la enfermedad, representa esperanza y tranquilidad para los trabajadores de la salud y todo el mundo, afirmó la enfermera María del Rosario Lora López, primera trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en recibir la inmunización.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje a la población, en el cual llamó a mantener la fe, pues, dijo, es "un milagro" que en menos de un año se cuente con una vacuna contra el Covid-19. "Este milagro que en menos de un año se tiene una vacuna, se le debe a la ciencia, en este campo", explicó el mandatario en un mensaje grabado, junto con su esposa, la escritora, Beatriz Gutierrez Müller.

Es un hecho que la nueva cepa de Covid-19 va a llegar a Sonora y Hermosillo, aunque no es tema por el cual la ciudadanía deba preocuparse, afirmó el médico inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado." No hemos detectado la cepa, pero eso no quiere decir que no esté aquí; es como el Covid-19, cuando decían que no había casos en enero y febrero, pero es casi seguro que sí los había”, mencionó.