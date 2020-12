Emite Salud recomendaciones para Navidad y Año Nuevo

La Secretaría de Salud recomendó a la población aplicar las medidas sanitarias establecidas durante las fiestas decembrinas para evitar contagios de Covid-19. Gerardo Álvarez Hernández exhortó a la población a realizar reuniones virtuales con la familia que no vive en el mismo hogar, en Navidad y Año Nuevo, para reducir el riesgo de contagio.

Desclasiflican nota diplomática por caso Cienfuegos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desclasificó como reservada la nota diplomática que el Gobierno mexicano envió a su homólogo de Estados Unidos luego de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el pasado 15 de octubre, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la SRE que no reservara dicha información e instruyó al Canciller Marcelo Ebrard a que no haya ninguna nota bajo reserva.



No hay evidencias de que nueva cepa sea más grave: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles. María Von Kerkhove, señaló que la nueva cepa se transmite más fácilmente, pero no afectaría los resultados de la vacuna.