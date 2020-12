Inician precampañas para la gubernatura de Sonora

Este martes inició el proceso de precampañas para la gubernatura de Sonora. El primer aspirante que se registró fue el candidato de Morena, Alfonso Durazo Montaño. El registro del sonorense para el proceso interno de selección de precandidato a gobernador del estado fue entregado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

AMLO reconoce la victoria de Joe Biden

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este martes la victoria de Joe Biden en las elecciones estadounidenses que se celebraron el 3 de noviembre, luego de que el Colegio Electoral ratificó al demócrata como presidente electo. El mandatario nacional envió una carta a Biden donde también lo felicitó por su triunfo.

El 75% de los mexicanos no es inmune a Covid-19: Salud

El 75% de los mexicanos no tiene inmunidad contra Covid, lo que representa cerca de 100 millones. Además de que el 25% podría sufrir una reinfección del virus, advirtió el doctor Juan Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Por lo anterior exhortó a la población a no bajar la guardia contra el coronavirus.