Encuentran a Emily, Miss Mundo Teen 2017 en Las Vegas

La Miss Mundo Teen 2017, Delia Emily, de 17 años desaparecida en San Pedro El Saucito fue encontrada en Las Vegas, Nevada, con varias lesiones en su cuerpo. Su madre Rosa Castillo, reveló que el domingo cerca de las 21:30 horas la localizaron mientras trataba de escapar de una casa de seguridad donde la mantenían privada de la libertad.

AMLO pide a los mexicanos no salir en 10 días

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no realizar reuniones durante las fiestas decembrinas para evitar la propagación de Covid-19. El Ejecutivo nacional pidió abstenerse de salir durante 10 días, pues del 14 al 24 de diciembre es cuando las calles registran un mayor aforo de personas y vehículos.



Biden pide a Trump que reconozca su derrota

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió a Donald Trump reconocer su derrota y aceptar el veredicto que dio el Colegio Electoral. Hasta ahora el mandatario actual no se ha pronunciado al respecto públicamente ni a través de sus redes sociales, donde alegó por varias semanas supuesto fraude electoral en algunos estados.