Beisbol sin afición en Sonora

El llamado "año nuevo" de octubre terminó en una noche de terror para los aficionados del deporte más popular del estado, pues ocurrió lo que más temían ante el coronavirus: suspendieron el ingreso a estadios. La medida fue tomada para evitar rebrotes y aplica para Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa.



AMLO explica por qué no investigó a Cienfuegos

La DEA tiene más información, comentó el presidente que ese fue el motivo por el que no se investigó al general Salvador Cienfuegos, además de que en México no existían denuncias en su contra. Pidió no adelantarse a involucrar ex presidentes como Peña Nieto o Calderón y espera que se demuestren las acusaciones para "limpiar al Ejército.

Trump se iría de EU si no gana

Salir de Estados Unidos es la posibilidad que Donald Trump considera en caso de perder su reelección como presidente ante Joe Biden, pues lo considera "el peor candidato de la historia" y eso "es mucha presión para él".