Filtros se mantendrán hasta el 11 de abril

Debido a la poca afluencia de personas y automóviles que intentaron cruzar a las diferentes áreas turísticas del Estado, la Secretaría de Salud retiró los filtros de revisión sanitaria ubicados en Bahía de Kino, San Pedro y San Carlos; sin embargo continuarán sus trabajos el día de mañana y hasta el 11 de abril del año en curso.

Vacunados con una dosis tienen 80% de protección

Las vacunas para el Covid-19 desarrolladas por Pfizer Inc. con BioNTech SE y Moderna Inc. redujeron el riesgo de infección en un 80% dos semanas o más después de la primera de las dos inyecciones, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Si bien detalló Gatell que puedes enfermar -o no- después de haberte aplicado una vacuna, lo que éstas previenen son que el evento progrese a una situación grave o la muerte.

Policía de Tulum rompió cuello de salvadoreña

La autopsia a Victoria, migrante que residía en México con una visa humanitaria, reveló que sufrió una fractura de cuello y columna al ser sometida. La mujer fue asfixiada hasta la muerte, mientras que los elementos policiacos fueron detenidos por el delito de feminicidio tras el uso desproporcionado e inmoderado de la fuerza en la detención.