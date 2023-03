Trasplantes cambian la vida a pacientes

La expresión en el rostro de quienes necesitan el trasplante de un órgano para vivir cambia drásticamente cuando reciben la noticia de que hay uno disponible para ellos.

Ernesto Duarte Tagles, cirujano de trasplantes y presidente de la Fundación Miica Donando Esperanzas, comentó que los casos pediátricos son los que más recuerda, porque siendo niños de repente su vida presenta un cambio radical.

(Recuerdo) Una muchachita que se trasplantó cuando tenía 14 años tenía insuficiencia renal, es de Navojoa. Viajaba del Hospital General de Navojoa al Hospital General aquí en Hermosillo y tres veces por semana para someterse a diálisis”, relató.

La joven tuvo que sumarse a la lista de personas que estaban en espera de un riñón que les permitiera regresar a sus actividades cotidianas.

De repente llega su oportunidad: Hay un donante. Se le habla por teléfono, se vienen en una ambulancia para poder hacer todo lo necesario para hacer el trasplante”, contó. “Está en el quirófano a punto de pasar a la sala, y justo cuando le están tomando los signos vitales, presenta fiebre”, recordó.

NUEVA ESPERANZA

Cuando le llamaron para informarle la disponibilidad de un órgano ella comentó que se sentía bien, pero al momento del trasplante hallaron que tenía una inflamación en las anginas.

El doctor detalló que para disminuir el riesgo del rechazo al nuevo riñón al paciente se le dan medicamentos que bajan las defensas, pero también la persona se expone y puede ser mortal.

“Tuvimos que negarnos (a hacer el trasplante)… la niña se soltó llorando obviamente, porque estaba esperanzada. Se va y los órganos y riñones son trasplantados a otra persona”, señaló.

Te puede interesar: Esperan por trasplante de riñón 270 personas.

Ocho meses después apareció una nueva oportunidad de donante y se pudo trasplantar a la joven, quien ahora tiene cerca de 22 años y se graduó de médico.

Duarte Tagles comentó que en México hay poca donación, no porque la gente no quiera, sino por obstáculos de tipo administrativo, aunque sí hay un porcentaje de la población que no acepta la donación.