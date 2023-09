Transformación del País continuará con sello propio: Claudia Sheinbaum

HERMOSILLO, Sonora.- La propuesta para México es trabajar a partir del proyecto de Nación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer lo que será el “segundo piso de la transformación”, señala Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo que ha hecho el Presidente es generar un modelo distinto, no solamente de gobierno sino un modelo económico distinto y un modelo social y político distinto, y hay muchas mexicanas y mexicanos que están de acuerdo con él y hay que darle continuidad y darle el sello propio”, dijo la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Quien se convertirá en la candidata presidencial estuvo ayer en esta ciudad para la firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación.

En entrevista, Claudia Sheinbaum habló sobre las tarifas eléctricas, los procesos de Morena y que dos mujeres, ella y Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, estén perfiladas para la contienda electoral por la Presidencia de México, entre otros temas.

Aquí la entrevista:

¿Cuál es el fin del acuerdo firmado hoy en Sonora como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación?

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP): Hay muchas mexicanas y mexicanos que quieren tomar parte de este proceso de transformación, no necesitan militar en un partido político o hacer una actividad política permanente, pero es importante que la sociedad sepa que el proyecto de la Cuarta Transformación no solamente somos los militantes de Morena, o del PT o del partido Verde, sino que hay millones de mexicanos que están de acuerdo y no solamente son millones y millones de mexicanos que son trabajadoras, trabajadores, sino incluso empresarios que se suman a la cuarta transformación porque están de acuerdo que tiene que haber una responsabilidad social y que si se apoya al que menos tiene entonces México crece, que es lo que ha demostrado el Presidente de la República.

En Sonora hay un tema muy sensible con las tarifas de electricidad, este verano hubo aumentos en la facturación del 100% y hasta 300% de aumento; el gobernador Durazo hizo gestiones para obtener una ampliación en el subsidio, ¿conoce de este problema? Y ¿qué considera que se podría hacer para resolverlo?

CSP: Sí, yo trabajé muchos años como asesora en el área de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Electricidad, conozco de las tarifas de la CFE, parte del problema que ocurre es que las tarifas subsidiadas llegan a un nivel y cuando se brincan los kilowatts/hora de consumo se dispara la tarifa eléctrica, en la tarifa 1 se le llama DAC. Particularmente en los estados que viven temperaturas muy altas pues este brinco de la tarifa subsidiada a la no subsidiada representa aumentos a la electricidad de 300%, 400% y hasta 500%.

Conozco lo que ha hecho el gobernador Alfonso Durazo para apoyar a las familias de Sonora y estoy de acuerdo, y creo que la CFE ya va en este camino.

Este problema será recurrente cada año, ¿cuál sería una solución de fondo?

CSP: Creo que son dos temas importantes, por supuesto hay que revisar la tarifa y creo que lo más importante, porque finalmente estamos viviendo en el mundo el cambio climático global, es avanzar en la eficiencia energética, también trabajé muchos años en esto.

¿De qué se trata?, que puedes tener el mismo servicio de enfriamiento de un lugar con menos consumo de electricidad si tienes equipos más eficientes, el problema es que a veces esos equipos eficientes son muy caros, entonces hay que dar facilidades para que se puedan adquirir estos equipos, de esta manera no hay presión para la generación eléctrica, se hace un uso más eficiente de la energía y las familias pueden gozar del servicio de enfriamiento de sus domicilios y los comercios. Hay que avanzar mucho más en la eficiencia energética que permitan disminuir el consumo.

Hay que trabajar en el desarrollo de eficiencia energética y, por supuesto, la revisión de las tarifas.

Diversas encuestas la colocan en este momento como la puntera en las preferencias para la Presidencia de México, ¿se siente ya presidenta?

CSP: Pues digamos que me siento preparada para ser Presidenta y además estamos trabajando, estoy ocupada en el tema, no solamente visitando las entidades para todo el proceso que se va a venir en el 2024 sino que mi partido, Morena, ya trabajó con muchos expertos que han desarrollado el borrador de un proyecto de Nación y a partir de ahí estamos trabajando con más personas para lo que yo llamo el “segundo piso de la transformación”, lo llamo así porque cuando yo fui secretaria de Medio Ambiente cuando el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) fue jefe de Gobierno (de la Ciudad de México), además de ser secretaria de Medio Ambiente, él un día me dijo, ‘ayúdame a coordinar la construcción del segundo piso del periférico’, entonces uso esta anécdota para decirte ahora con el bastón de mando, pues es como si me hubiera dicho ‘vamos por el segundo piso de la transformación’.

Estamos trabajando en el proyecto de Nación y estoy muy entusiasmada porque realmente lo que ha hecho el Presidente es generar un modelo distinto, no solamente de gobierno sino un modelo económico distinto y un modelo social y político distinto, y hay muchas mexicanas y mexicanos que están de acuerdo con él y hay que darle continuidad y darle el sello propio.

¿Conoce nombres de morenistas y aliados en Sonora que pudieran tener posibilidades de aspirar a las candidaturas al Senado y alcaldía de Hermosillo?, ¿quiénes son?

CSP: Hay muchas compañeras y compañeros que pueden participar, yo no quisiera dar los nombres porque nosotros tenemos algo muy importante, el Presidente renunció a la decisión de señalar el antiguo “dedazo” de quién iba a continuar la transformación y abrió la posibilidad de un proceso democrático que fue la encuesta y de la misma manera yo tengo que ser responsable.

Lo que hemos platicado con el presidente del partido, Mario Delgado, y también con el partido Verde y el Partido del Trabajo es que van a ser encuestas lo que defina quién va a ser el representante de la coordinación de la transformación para el caso de los estados, de los municipios o de los distritos federales y los distritos locales. Va a ser encuesta, el método.

¿Ha hablado en los últimos días con Marcelo Ebrard?

CSP: Personalmente no, no he hablado con él, hay comunicación con su equipo y es una decisión de él, nosotros vamos a seguir avanzando en la transformación.

¿Cómo ha visto la postura de Marcelo Ebrard de mantener su reclamo de la impugnación de los resultados del proceso interno de Morena y el anuncio de un grupo dentro de Morena, El Camino de México?

CSP: Dentro de Morena no hay corrientes y eso es muy importante; nosotros estuvimos en el PRD, yo como militante de base, no fui ni dirigente, ni fui diputada, ni senadora y mucho de lo que generó muchos problemas en ese partido político fueron las corrientes al interior, y Morena tiene muy claramente en sus estatutos que la afiliación es individual e inclusive no puede haber corrientes políticas al interior de nuestro partido.

Que la decisión de ser consejero es a partir de la votación y la decisión de los militantes y la decisión de participar en puestos de elección es a través de encuestas, es un proceso democrático. Hacia adelante todo es perfectible, evidentemente, ahora hubo un proceso inédito de cómo se hicieron las encuestas, fueron cinco encuestadoras, 250 puntos de vigilancia en el proceso de participación en la encuesta de cada uno de nosotros, que nombramos responsables para que fueran a todos los procesos y siempre es perfectible el proceso de participación, pero el regresar a una situación donde regresemos a una nueva encuesta, pues eso ya fue sancionado por el Consejo Nacional de Morena.

¿Con qué recursos realiza estos recorridos por el País?

CSP: Del partido.

¿Qué opina de la orden del INE al presidente AMLO para que no se emitan comentarios sobre asuntos electorales, de las fuerzas políticas y personas identificadas con esas fuerzas políticas?

CSP: Es un absurdo. El Presidente, que siempre tiene la mejor manera de decir las cosas, ¿cómo es posible? A ver, critican todo el tiempo al Presidente, distintos medios de comunicación o en las redes sociales y le dicen a él ‘no te defiendas, no hables del proyecto del que eres parte’, pues es un absurdo, es como limitar la libertad de expresión. No me parece, no estoy de acuerdo con eso. Las mañaneras realmente han transformado el País, la manera en que se comunica un gobernante con el pueblo, eso tiene que seguirse manteniendo.

¿Confía usted en el INE?

CSP: Confío en el pueblo de México.

¿Cómo vio el trabajo del gobernador Alfonso Durazo en el proceso interno de Morena en el que usted resultó ganadora?

CSP: De diez. Es un gran gobernador, un gran dirigente, es hombre que además de su inteligencia y su sensibilidad, tiene la capacidad de consensar, es un gran político en ese sentido. Fue realmente importante la labor que hizo Mario Delgado, Citlalli Hernández y por supuesto Alfonso Durazo.

Que, por cierto, sé que lo criticaron aquí, pero nunca dejó de estar atendiendo el Estado, a veces le hablaba por teléfono y me decía ‘ahorita no puedo, porque estoy atendiendo asuntos de Sonora’.

En este momento en la historia de México por primera vez están dos mujeres al frente de las dos principales alianzas políticas en busca de la Presidencia de México, ¿hará una diferencia en el proceso electoral en cuanto el desarrollo de campañas, propuestas?

CSP: Por supuesto que da gusto que seamos dos mujeres, por supuesto que siendo mujer nos da gusto, pero representamos proyectos distintos, muy distintos. Ella (Xóchitl Gálvez) representa el proyecto del pasado, el proyecto de regresar a que gobierne el PRI y el PAN, para acabar pronto, que todos los ciudadanos sabemos lo que significa, significa el México de la corrupción, el México de neoliberalismo, el México de los negocios para unos cuantos nada más y nosotros representamos el presente y el futuro, representamos la esperanza de México.

QUÉ OPINA DE:

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Gran dirigente, gran presidente.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO

Gran gobernador.

MARCELO EBRARD

Compañeros.

XÓCHITL GÁLVEZ

Representa el pasado.

MARIO DELGADO

Gran dirigente.

OMAR GARCÍA HARFUCH

Compañero.

DANTE DELGADO

Dirigente de un partido político.

SAMUEL GARCÍA

Buen gobernador, me cae bien.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS

Es un joven que está haciendo un trabajo en Monterrey y tiene un gran legado de su padre.

BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER