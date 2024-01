Tramitan primera corrección de acta a género no binario en Registro Civil de Sonora

Sonora.- La primera rectificación de acta de nacimiento a género no binario en la historia de Sonora fue expedida este miércoles por el Registro Civil a una persona de 57 años.

Moisés Barraza Ayala, quien solicitó el cambio en su acta, señaló que tuvo que recurrir a un juicio de amparo para hacer válido el cambio.

"En el mes de agosto acudí al Registro Civil para solicitar un acta donde se rectificara mi género, que no dijera 'hombre', sino 'no binario'", expuso, "me dijeron que aun no estaba esto legislado y tenia por lo tanto que hacer un juicio de amparo, por lo cual hice ese trámite que duró tres meses y me costó de 3 mil pesos".