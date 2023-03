Trabajadoras del hogar deben estar aseguradas; en Sonora hay inscritos 2 mil 659 ante el IMSS

HERMOSILLO, Sonora.- Con más de 2 mil 600 trabajadores del hogar registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a marzo del 2023, Sonora es el quinto estado con mayor número de empleados asegurados, afirmó Juan Antonio Villagrana Valle, jefe de departamento de Supervisión de Afiliación y Vigencia.

“Esto nos convierte en uno de los Estados con mayor número de trabajadoras y trabajadores del hogar asegurados, pues estamos en el quinto lugar a nivel nacional por estadística”, agregó.

En abril de 2019 inició el registro a nivel nacional, y para mayo de ese mismo año ya habían 31 personas aseguradas en Sonora, dijo, en diciembre se registraron 698 personas, y para el 2020, mil 416.

En el 2021, el acumulado fue de 2 mil 109 trabajadores, y en el 2022 de 2 mil 602, este año, en solo tres meses ya van más de 57 trabajadores registrados por sus patrones, siendo la subdelegación de Hermosillo y Obregón las que tienen mayor número de registros.

“En general los registros están distribuidos en las ocho subdelegaciones de este órgano de operación, de los cuales, son Hermosillo donde están la mayoría, con mil 90, y en la subdelegación de Obregón están 810, pero esta abarca varios municipios como Vícam, Bacúm, San José y el Valle”, expuso.

A través de este registro, el cual ya es obligatorio por ley, las y los trabajadores del hogar tienen derecho a recibir el servicio médico, permisos por maternidad, servicio de guardería, y todos los beneficios de cualquier otro empleado, a excepción del Infonavit.

“Esto inició como una prueba piloto la cual evolucionó hasta llegar, en octubre del 2022, a que la inscripción fuera obligatoria, es decir, patrones ya deben registrar a las trabajadoras del hogar en el IMSS por medio de un trámite en línea, que es muy sencillo.

Los beneficios que esto les otorga a sus trabajadores son todos los que cualquier empleado, a excepción de que no cotizan por Infonavit, pero les da derecho a seguros de enfermedad y maternidad, no hay restricciones de atención para ellos y sus beneficiarios, seguros para riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiros por edad avanzada o vejez, guardería y prestaciones sociales”, enumeró.

El costo del registro para el patrón, con el salario mínimo en la entidad, es de aproximadamente mil 500 pesos mensuales, pero serán los días que labore el trabajador y su salario total lo que determine el monto final del registro, expuso.

Antonio Ruiz García, abogado postulante de Hermosillo, señaló que es obligación del patrón registrar a trabajadoras del hogar en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, de no ser así estaría cometiendo un delito sancionado por ley, hasta con 5 mil salarios.

Por ese motivo, es importante que toda persona que decida contratar a alguien más para trabajos del hogar considere llevar a cabo un contrato laboral, donde se le especifiquen sus obligaciones y derechos durante sus labores dentro de una vivienda.

“En el caso de muerte del trabajador, si no estaba inscrito al Seguro Social, la ley marca una indemnización de 5 mil salarios establecidos, es decir, lo que se le daba al momento de la defunción”, comentó.

La Ley Federal de Trabajo considera que un contrato para una persona trabajadora del hogar debe tener, como mínimo, nombre y apellido del empleador y la trabajadora, la fecha que inició el contrato, el tipo de trabajo que van a realizar y la remuneración que se le va a otorgar por ello.

También se debe especificar días de descanso, horarios, vacaciones, suministro de alimentos, más todas las cláusulas extras que desee proveer el patrón a sus trabajadores.

El trabajador del hogar está considerado, por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en un rango que se llama Salario Mínimo Profesional, entonces en Hermosillo, el salario mínimo profesional es de 225 pesos con 50 centavos, resaltó.

“Como primera cláusula”, añadió, “lo que debe considerar un patrón para estar dentro de la legalidad es proveerle a su trabajador un salario mínimo acorde a la ley”.

Ariana Arellano Moreno es madre de familia y trabajadora del hogar desde hace aproximadamente un año, y aunque siempre ha tenido excelentes patrones, mencionó, jamás ha sido registrada al IMSS por ninguno, lo que para ella sería muy importante por la seguridad que significa para su familia.

“Ahorita estoy fija en una sola casa, pero si alguien me habla y me dice que le limpie la casa, y estoy libre, yo voy y se la limpio, ya es un año aproximadamente que estoy trabajando de esta manera.

El contrato se hace solo de palabra, jamás he firmado un papel ni nada, sino que voy por tres o cuatro horas, y ya depende de lo que me diga la patrona, si necesita más tiempo, u otras necesidades, yo me acomodo a lo que ella necesite”, explicó.