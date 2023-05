Todos reunidos para buscar una mejora en la economía en "Álamos Alliance"

ÁLAMOS, Sonora.- El futuro se vislumbra con una “buena economía” para todos los asistentes de “Álamos Alliance” que dicho sea de paso, tiene 30 años realizándose.

En este evento, se discutieron varios temas importantes, como los desafíos de la política monetaria y el marco operativo de la política pública ante el regreso de la inflación, el estado del comercio internacional y los rumores exagerados sobre el fin de la globalización.

Este foro comenzó con una conferencia especial a cargo de Agustín Carstens titulada “Inflation and the new global paradigm”, haciendo un recuento sobre la forma en la que los bancos centrales han llevado la política monetaria.

El objetivo de este evento es reunir a importantes personalidades en relación con el tema de la economía para así, juntos, encontrar estrategias para mejorar

Asimismo, cómo la última década trajo una época de bajo crecimiento y baja inflación que, con una curva de Phillips plana, permitió una política monetaria activa que pareció mostrar señales de que la inflación se había ido para siempre.

Se realizaron tres sesiones distintas y una gran conferencia de cierre donde se tocaron puntos que tienen en común, propuestas, estrategias y objetivos para mejorar la economía, cerrando así con una nota de optimismo de que el mundo es ahora un mejor lugar que hace tres décadas, pero también existen muchos retos que superar mirando al futuro.

La conferencia abordó varios y variados temas, pero las conclusiones confirman la necesidad de continuar con estas discusiones de gran valor intelectual para fortalecer la defensa de la buena economía frente a las narrativas populistas, el uso caprichoso de la estadística y las promesas de redención instantánea de planeadores centrales.