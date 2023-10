“Todo a tiempo tiene remedio": Logra Paulina vencer al cáncer en dos ocasiones

HERMOSILLO, Sonora.- “Yo invito a las mujeres a que se palpen una vez al mes, cada quinto día después de haber tenido su menstruación que se palpen, que se observen, nosotros somos las que mejor conocemos nuestro cuerpo, y si sentimos algo que no es normal lo mejor es ir con el médico.

Fue a los 49 años de edad cuando Paulina recibió su primer diagnóstico de cáncer de mama, después de verse un hundimiento extraño en su mama derecha.

“Fue en mi cumpleaños, de esas veces que, dejáramos de ser mujeres, me puse a dieta y quise ver como se me veía el cuerpo en el espejo, pero al momento de hacer los brazos para arriba observe un hundimiento cerca del pezón.

“En ese momento dije, ‘qué raro, esto no lo tenía’, y un año antes me había hecho la mamografía porque ha bía tenido una calcificación, entonces al otro día puse mi cita con el doctor Baldemar Corral, fui, y él me mandó a hacer un ultrasonido y después una biopsia”, relató.

El médico le confirmó lo que ella ya sospechaba, que tenía cáncer, y que debían operarla.

Afortunadamente, dijo, ella lo descubrió muy a tiempo, y el 5 de agosto del 2023, apenas un mes después de su estudio, ella ya estaba en quirófano para realizarse la extracción total de la mama, y en septiembre inició con quimioterapias.

Recuerdo que tenía la esperanza de que no fuera, pero dije, en nombre sea de Dios y lo que venga; ya que me dieron el diagnóstico pensé, no me voy a quedar sentada, no me voy a quedar llorando, no me voy a quedar esperando que Dios me llame, porque quien sabe si lo haga ahora o después, vale más que me cuide en la tierra.