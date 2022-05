Tienen 85 años dando "bola" en Navojoa

NAVOJOA.- Con orgullo y amor, José Raymundo Rivera Esquer continúa con el legado de su padre Manuel Rivera Gutiérrez, conocido como “El Mochilas”, atendiendo la bolería que fundó hace 85 años en esta ciudad.

Teníamos cinco empleados y ahora nomás quedamos dos, entró la moda de usar tenis y esto se vino para abajo”, comentó.

El bolero narró que su papá salió en el tren carguero de Hostotipaquillo, Jalisco en busca del sueño americano, pero en Navojoa se accidentó y perdió una pierna, por lo que se quedó en esta ciudad y para ganarse la vida empezó a lustrar zapatos.

“Le decían 'El Mochilas' porque estaba mochito; él iba a con los gringos en el carguero, pero se accidentó y aquí (en Navojoa) quedó”, abundó, “la bolería empezó en el año de 1937”.

El negocio empezó en la Plaza 5 de Mayo, pero se retiraron del lugar cuando inició la primera remodelación del espacio.

“Desde el 2001 estamos en este pedacito (esquina de bulevar Álvaro Obregón y calle García Morales)”, apuntó, “éramos nueve hermanos, ya quedamos tres y todos nos dedicamos a la bolería”.

Él y sus hermanos trabajaban de empleados en una empresa de refrescos, pero cuando su padre ya no pudo atender el negocio, el hermano mayor se hizo cargo, relató.

“Yo también trabajé en esa empresa, pero me quedé sin trabajo y así anduve hasta que me dije para que batallo si tenemos el negocio y me dediqué a la bolería”, mencionó.

Aunque la demanda de servicios disminuyó desde la llegada de los tenis, el negocio continuó y con el salió adelante, comentó.

Al negocio han acudido políticos y presidentes municipales de diferentes épocas, mencionó.