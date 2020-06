Tiempo de mostrarse

HERMOSILLO, Sonora.- Un año más de preparación para llegar al basquetbol universitario es el que tendrá el jugador sonorense Jorge Alejandro Moreno, cuando llegue a la Academia Strength N Motion International en los Estados Unidos.



El nacido en Cananea recibió una beca del 100% para integrarse a esta escuela ubicada en San Antonio, Texas, y será el único elemento mexicano dentro del programa estudiantil que tendrá una duración de siete meses (de septiembre a abril).



Los estudios de preparatoria del jugador de 17 años los comenzó en el Cbtis 106 de su ciudad natal, pasando después a la Universidad del Valle de México en Nogales, y

este último año en la Academia Conade en la Ciudad de México.



“Sí importa mucho porque allá me van a poder ver las escuelas, y así voy a tener más oportunidades de poder conseguir una escuela de División 1 en el NCAA, y pues quien sabe, todo lo que deseamos que es llegar a la NBA. Me va ayudar mucho porque ahí me van a preparar físicamente a cómo es el juego de Estados Unidos. Ya que el juego de allá y el de México es muy diferente”.



Moreno Villa ha sido seleccionado nacional juvenil y el año pasado formó parte del campeonato conseguido en el Torneo Cocaba Sub 16 que se llevó a cabo en Guatemala, al lado de su también compañero sonorense Bryan Ceballos. Promedió 7.4 puntos por partido, 6.6 rebotes y 0.8 asistencias en cinco juegos.



Por su altura de 2.08 metros, el de Cananea funge en la duela en la posición de poste, pero en su paso por el Cenar en la Academia Conade, ha aprendido ser un jugador versátil con otras funciones.



“Aprendí mucho, me enseñaron a jugar como exterior, no solamente de poste. Porque ahora se me hace mucho más fácil el juego, me enseñaron un estilo de juego que es muy bueno. Se me ha facilitado, porque a los que son igual de altos que yo me los llevo por velocidad, y los que son más chaparros que yo es por fuerza y altura. Se abren muchas más posibilidades de juego”.



Jorge Alejandro Moreno tendrá otro año para buscar acomodarse en busca de un equipo de la División 1 de la NCAA.



Nombre: Jorge Alejandro Moreno Villa

Edad: 17 años

Fecha de nacimiento: 10 de julio de 2002

Lugar de nacimiento: Cananea, Sonora