Tesorero de Empalme va a curso y lo cesan en sesión de cabildo

EMPALME, Sonora.- Ante la ausencia de cinco miembros del cabildo, el alcalde y regidores aprobaron el cese del tesorero Carlos Arvayo, quien desde el lunes viajó a Guadalajara, Jalisco a un curso, junto a otros servidores públicos.



En sesión de cabildo, el presidente municipal, Francisco Javier Genesta Sesma propuso la remoción del ex tesorero por presuntos malos manejos, y el nombramiento en dicho cargo de Víctor Alfredo González Figueroa, quien se desempeñaba como jefe de personal.



Durante la misma reunión, los representantes del pueblo autorizaron cambiar a Carlos Ignacio Martínez Cota, de la Contraloría a la Secretaría del Ayuntamiento y al ex secretario José Francisco Palacios Esquer al Órgano de Control Gubernamental.



La síndico procurador, Adriana Margarita Pacheco Espinoza y los regidores Roberto Romero Guerrero y Reyna Castro Torres, presentaron un recurso de impugnación de la sesión de cabildo donde se votó el cese del ex tesorero, porque no todos fueron convocados.



Romero Guerrero aseguró que el alcalde debió esperar a que llegara Carlos Arvayo a Empalme junto con los dos regidores que salieron a capacitarse.



"Fueron cuatro regidores y la sindico los que no fuimos notificados, eso es una muestra que están haciendo las cosas de manera ilegal y si no nos resuelven aquí nos iremos a otras instancias", advirtió.



La síndico, por su parte, subrayó que mantiene buena relación con la autoridad municipal, pero quiere que se hagan las cosas conforme a la ley, por eso firmó el documento de impugnación.



"No sé el motivo por lo que se colocaron elementos policiacos en la entrada de la Tesorería Municipal, pero investigaré los motivos", finalizó.