Temen colapse muelle en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes de Bahía de Kino se mostraron inconformes por las condiciones en las que está el muelle, mismo que repararon hace aproximadamente una semana, ya que afirman no sentirse seguros y temen que cualquier día la estructura colapse.

Hace varias semanas una parte del muelle en la que permanecían las letras monumentales de colores que identificaban a Bahía de Kino como un centro turístico, se derrumbó y los pobladores expresaron su indignación a través de las redes sociales.

Mientras se reparaba el desperfecto el acceso a las personas hacia el muelle estuvo cerrado hasta la semana pasada que fue reparado, pero algunos habitantes externaron su inconformidad por los resultados, también por la estructura tubular que está oxidada.

"Es una vergüenza lo que hicieron, está muy mal. Tuvieron mucho tiempo cerrado el paso, eso nos afectó al turismo, porque la gente no venía para esta zona y no vendíamos nada, pero ahora que supuestamente lo arreglaron quedó muy mal.

"Quien sabe cuánto le hayan metido de presupuesto, para que nomás rellenaran con dompadas de arena que trajeron de la misma playa, le pusieron piedras y un pisito de cemento que con cualquier oleada se lo va a volver a llevar", dijo un comerciante.

TUBOS EN MAL ESTADO

Por temor a represalias los denunciantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguraron que si alzan la voz les dejan de rentar los locales o les incrementan las tarifas hasta que ya no puedan pagarlas.

"Yo no sé cómo no invierten en algo tan importante como es el muelle. Es un lugar turístico en el que vienen muchas personas, de todas partes del mundo y en cualquier momento ese cochinero se va a derrumbar.

"Ve nomás los tubos, todos carcomidos por la sal; si te esperas a que baje la marea, se ve en la parte de abajo como las vigas están quebradas, se van a quebrar los soportes porque nunca los cambian y puede ocurrir un accidente, pero a ellos no les importa", externó uno de los lancheros.

Otro de los comerciantes y habitantes del pueblo de Bahía de Kino, explicó que cada temporada de huracanes, las tablas de madera que fueron colocadas como suelo del muelle, se ven afectadas por el oleaje, pero este año no fue así y aún así se observan imperfecciones.

"Hay muchas tablas que están sueltas, Dios guarde una persona se caiga cuando pise, o se tropiece, porque viene mucha señora que traen bastón o andadera, muchos viejitos y también niños; todos ellos no están seguros.

"Luego la cosa que supuestamente arreglaron quedó ‘falseada’, como que no quedó bien, le echaron arena de la playa y tiene uno que brincar para no caerse, pero que tal si alguien no se fija y se cae, qué va a pasar", se cuestionó el kinense.

Los pobladores exhortaron a las autoridades a valorar la situación del muelle, ya que temen que en cualquier instante se presente un accidente y no quieren que lo cierren definitivamente, ya que el lugar no podrá ser visitado y las pérdidas las tendrán los vendedores, quienes la mayoría viven del comercio.